Volgend jaar zou Apple een nieuwe iPad mini introduceren, maar anno 2021 kan deze compacte tablet wel een opknapbeurt gebruiken. Een ontwerper laat zien hoe dit eruit kan gaan zien.

iPad mini 2021 concept toont nieuw design

Het concept is afkomstig van Parker Ortolani, een ontwerper die goed gekeken heeft naar de iPad Pro en huidige iPad mini. Door deze twee met elkaar te vermengen, ontstaat er een miniversie van de iPad mini.

Door Touch ID met Face ID te vervangen en daardoor de schermranden fors smaller te maken, kan de tablet bijna twintig procent kleiner worden. Dat resulteert in een iPad met hetzelfde schermformaat, die toch een stuk compacter is.

Aan de zijkant van deze moderne iPad mini is een magnetische aansluiting aanwezig voor de tweede generatie Apple Pencil. Deze zagen we eerder al op de iPad Pro.

Als we naar de geruchten kijken, zullen we waarschijnlijk tot volgend jaar moeten wachten op een nieuwe iPad mini. De betrouwbare analist Ming-Chi Kuo schreef onlangs dat de volgende iPad mini een 8,5 of 9 inch-scherm zou krijgen.

iPad krijgt langzaam maar zeker nieuw design

De meest recente iPad mini komt uit 2019 en heeft nog steeds het ouderwetse ontwerp. Met geruchten over een iPad Air 2020 die ook de overstap naar een voorkantvullend scherm maakt, lijkt Apple langzaam maar zeker afscheid te nemen van het klassieke iPad-ontwerp.

Naar verwachting zal er dit jaar geen nieuwe iPad mini meer verschijnen. De kleinste tablet van Apple richt zich op een specifieke doelgroep en wordt in tegenstelling tot bijvoorbeeld de iPad Pro en iPad Air niet iedere jaar voorzien van een nieuw model. De enige iPads die we in 2020 nog verwachten zijn een nieuwe iPad Air en een nieuw instapmodel voor de iPad.