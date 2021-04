Nu de iPad en iMac zelfs dezelfde processor hebben gaat het gerucht dat Apple de twee producten wil samenvoegen. In een nieuw interview legt het bedrijf uit waarom dit niet gaat gebeuren.

Lees verder na de advertentie.

Apple: iPad en Mac blijven naast elkaar bestaan

De verschillen tussen de iPad en Mac worden al jaren steeds kleiner. Sinds macOS 11, de Mac-softwareversie die in 2020 uitkwam, kun je bijvoorbeeld iPhone- en iPad-apps op een Apple-computer draaien.

Daar blijft de toenadering niet bij. De afgelopen week gepresenteerde iPad Pro 2021 wordt bijvoorbeeld aangedreven door een M1-chip. Deze processor zit ook in de kersverse iMac, MacBook Air, MacBook Pro (13 inch) en Mac mini.

Je zou zeggen dat dit hét signaal is dat Apple de Mac en iPad gaat samenvoegen, toch? Niets blijkt minder waar. In een interview met TechCrunch legt het bedrijf uit dat de twee naast elkaar blijven staan. Sterker nog, van samenvoegen is totaal geen sprake.

Twee productgroepen

Greg Joswiak en John Ternus, die verantwoordelijk zijn voor de marketing en productontwikkeling bij Apple, leggen uit dat de iPad en Mac twee totaal verschillende productgroepen zijn.

“De iPad staat aan de ene kant van het spectrum, en de iMac zit helemaal aan de andere kant”, zegt Joswiak. “De waarheid is, dat geen van beide producten het bij het juiste eind heeft. De iPad en Mac zijn dan de beste producten binnen hun categorie maar geen alternatief voor elkaar.”

Ternus vervolgt: “Het is dus nooit zo dat we het ene product voortrekken ten nadele van de ander. Nee, in plaats daarvan proberen we altijd een zo goed mogelijk iPad of Mac te maken. Sommige mensen gebruiken zowel een iPad als Mac, terwijl anderen liever een van de twee gebruiken. Beiden zijn prima wat ons betreft.”

Ook zakelijk gezien is er voor Apple weinig reden om de twee samen te voegen. “De meeste Mac-bezitters hebben ook een iPad”, zegt Joswiak. “Deze mensen hebben geen iPad omdat ze hun Mac willen vervangen, maar omdat ze de juiste tools op het juiste moment willen gebruiken. Soms is een iPad handig, andere keren is de Mac juist ideaal”

Hierop voortbordurend legt de Apple-marketingman ook uit waarom hij vindt dat de iPad geen tablet is. “Je hebt iPads en tablets. Tablets zijn niet heel goed, iPads wel.”

Meer over de iPad Pro en iMac

Vorige week kondigde Apple de iPad Pro 2021 en iMac 2021 aan. Beiden hebben een flink aantal verbeteringen meegekregen. De nieuwe iPad Pro heeft onder meer 5G-internet, een M1-processor en de grootste variant (met 12,9 inch-display) heeft een indrukwekkend Liquid Retina XDR-scherm.

Ook de Mac is in een fris jasje gestopt. De nieuwe Apple-desktop is verkrijgbaar in meerdere zomerse kleurtjes, heeft een nieuw, plat design gekregen en draait nu ook op de M1-chip. Verder is onder meer de FaceTime-camera verbeterd.

Zowel de iPad Pro 2021 als iMac 2021 zijn vanaf deze vrijdag te bestellen. De pre-order begint om 14:00 uur. De release vindt vervolgens een week later plaats. Houd iPhoned in de gaten voor de beste deals. Je volgt ons het beste via de website, nieuwsbrief en gratis iOS-app.