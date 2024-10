Niet alleen je iPhone is flink vernieuwd met iOS 18. Ook je iPad heeft met iPadOS 18 een aantal toffe nieuwe functies gekregen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn drie handige nieuwe functies van iPadOS 18

Met iOS 18 heeft de iPhone een aantal handige nieuwe functies gekregen. Maar we mogen Apple’s iPad niet vergeten. Ook de iPad heeft met iPadOS 18 een aantal toffe nieuwe functies erbij. Wij laten je drie handige nieuwe functies zien.

Handschrift verbeteren

Wanneer je een iPad met een Apple Pencil hebt, weet je vast wel hoe fijn het is om ermee te tekenen of te schetsen. Schrijven werkt ook goed, maar dat is vaak toch net wat lastiger. Je handschrift ziet er dan soms toch iets minder mooi uit dan dat je gewend bent.

Daar probeert iPadOS 18 mee te helpen. Er zit namelijk een functie in die je assisteert om je handschrift te verbeteren. Je ziet dan nog steeds dat het je handschrift is, maar dan wat strakker en netter.

Voor het gebruik van deze functies in iPadOS 18 moet je wel een paar zaken instellen. Open de app Instellingen en ga daarna naar ‘Algemeen > Toetsenbord > Toetsenborden’. Tik daarna op ‘Voeg toe’. Je moet nu een Engels toetsenbord (Engels (VS)) aantikken. Tik aansluitend op ‘Gereed’.

Tik daarna in de kolom links op ‘Apple Pencil’. Scrol aan de rechterkant naar beneden en schakel de knop bij ‘Schrijven’ in. Daarna open je een aap waarin je handgeschreven teksten kunt plaatsen, bijvoorbeeld ‘Notities’. Vervolgens moet je in Notities nog even de functie activeren. Tik daarvoor op de knop met de drie puntjes, in de balk waar je ook de soort penseel kiest. Zet vervolgens de functie ‘Verfijn handschrift automatisch’ aan.

Bestanden offline beschikbaar houden

Het is handig om (grote) bestanden in Apple’s iCloud op te slaan. Maar het nadeel hiervan is wel dat je altijd een internetverbinding nodig hebt om de bestanden te bekijken.

In de Bestanden-app kon je altijd al bestanden opslaan voor offline gebruik. Maar je hebt vast wel eens gehad dat Apple deze bestanden (tijdelijk) verwijderd heeft om ruimte te maken. Als je dan het bestand nodig hebt is dat niet handig.

Daar is nu de oplossing voor gekomen met iPadOS 18. Je kunt nu in de Bestanden-app aangeven dat een bestand altijd gedownload moet blijven. Dat doe je door met je vinger op een bestand te drukken in de Bestanden-app en even ingedrukt te houden. Daarna kies je voor de optie ‘Bewaar download’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aanpasbare speciale tabbalk

In iPadOS 18 zit een nog een nieuwe functie genaamd tabbalk (in het Engels: floating tab bar). Deze nieuwe zwevende balk zit al in sommige apps, zoals Apple TV. Maar elke andere app kan de nieuwe functie gebruiken, maar het is aan de ontwikkelaars om dit in te bouwen.

Bij veel oude programma’s vind je onderaan het venster de knoppen naar verschillende tabbladen, net als bij apps op de iPhone. Maar een paar apps hebben in iPadOS 18 een nieuwe functie gekregen met de zwevende tabbalk. In deze balk staan standaard meerdere menu-opties, maar die kun je naar wens aanpassen. De balk vind je bijvoorbeeld in de Apple TV-app.

Door je vinger eventjes ingedrukt te houden op de tabbalk opent de zijbalk zich. Je kunt dan nieuwe opties toevoegen door de gewenste functies van de zijbalk naar de tabbalk te slepen. Jammer genoeg is het niet mogelijk om dit voor alle elementen te doen. Sommige onderdelen in de tabbalk zijn ook niet te verwijderen.