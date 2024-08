De iPhone krijgt regelmatig nieuwe functies, maar de iPad blijft vaak een beetje achter. Toch komt er in iPadOS 18 een handige functie die de iPhone níét heeft.

Dit is de coolste nieuwe functie van iPadOS 18 op de iPad

De iPad krijgt vaak kritiek en dat ligt dan vooral aan de software. Toch probeert Apple iPadOS steeds beter te maken en vaker te voorzien van nieuwe functies die speciaal gemaakt zijn voor de iPad.

Zo komt er in iPadOS 18 een nieuwe functie genaamd tabbalk (in het Engels: floating tab bar). Deze nieuwe zwevende balk zit al in sommige apps, zoals Apple TV. Maar elke andere app kan de nieuwe functie gebruiken.

Bij veel oude programma’s staan onderaan het venster knoppen naar verschillende tabbladen, net als bij de apps op de iPhone. Maar een paar apps hebben in iPadOS 18 een nieuwe functie gekregen met de zwevende tabbalk. In deze balk staan standaard meerdere menu-opties, maar die kun je naar wens aanpassen.

Door je vinger eventjes ingedrukt te houden op de tabbalk opent de zijbalk zich. Je kunt dan nieuwe opties toevoegen door de gewenste functies van de zijbalk naar de tabbalk te slepen. Jammer genoeg is het niet mogelijk om dit voor alle elementen te doen. Sommige onderdelen in de tabbalk zijn ook niet te verwijderen.

De tabbalk is al te vinden in een paar apps van Apple. Maar nog niet overal kun je de balk al aanpassen. Dit wordt hopelijk nog aangepast wanneer de echte release van iPadOS 18 er is in september.

Meer nieuwe functies van iPadOS 18

In iPadOS 18 vind je nog veel meer nieuwe functies, zoals een gloednieuw Bedieningspaneel en Foto’s-app. Ook het beginscherm krijgt de nodige veranderingen. Zo kun je de plek van de icoontjes zelf kiezen en is het mogelijk om de kleuren aan te passen.

In de nieuwe Math Notes-rekenmachine kun je wiskundige formules typen of opschrijven en zie je direct hoe ze in je eigen handschrift worden opgelost. Dat maakt het gelijk tot een van de leukste nieuwe functies van iPadOS 18.

Smart Script is speciaal ontworpen voor Apple Pencil en zet handgeschreven tekst om in leesbare tekst die toch nog op jouw handschrift lijkt. Bovendien kun je je handgeschreven tekst net zo makkelijk bewerken als getypte tekst. Met de Apple Pencil kun je dan gemakkelijk witruimte toevoegen, een zin schrappen of getypte tekst invoegen.