iPadOS 17-ondersteuning: deze iPads krijgen géén update meer

Naast iOS 17 lanceert Apple dit jaar ook iPadOS 17. Helaas krijgen niet meer alle iPads de nieuwste update. Welke iPads krijgen iPadOS 17 en welke juist niet?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple komt met iPadOS 17

Ieder geeft Apple bijna alle devices een software-update. Voor de iPad verschijnt dit jaar iPadOS 17. De eerste bètaversie van iPadOS 17 verschijnt waarschijnlijk opnieuw in juni, de uiteindelijke release is in september. Met de iPadOS-update komt er waarschijnlijk een compleet nieuwe app naar je iPad en worden alternatieve App Stores eindelijk toegestaan.

Lees ook: iOS 17 komt eraan: deze functie wordt compleet vernieuwd

Verder is er over de nieuwe functies voor de iPad met iPadOS 17 (nog) niet heel veel bekend. Het is in ieder geval de verwachting dat de update soortgelijke functies krijgt als iOS 17. Ben je benieuwd welke functies met iOS 17 naar je iPhone komen? Check dan alle nieuwe verwachte features van iOS 17 hier. Helaas komt iPadOS 17 niet naar alle iPads. Naar welke generatie iPad komt de update wél?

Naar deze iPads komt iPadOS 17

Voor een aantal iPads komt er geen ondersteuning voor iPadOS 17. Het is de verwachting dat de vijfde generatie iPad geen nieuwe update krijgt. De eerste generatie iPad Pro (zowel de 9,7-inch als de 12,9-inch uitvoering) moet het eveneens doen zonder iPadOS 17. Naar deze iPads komt de nieuwe update wél:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer software-updates bij WWDC 2023

Naast iPadOS 17 voor je iPad verschijnen bij WWDC 2023 waarschijnlijk ook updates voor je iPhone, Mac, Apple TV en Apple Watch. Apple lanceert dan namelijk tvOS 17, watchOS 10 en macOS 14. Het is nog even afwachten of dit grote updates gaan zijn, omdat de aandacht van Apples ontwikkelaars de afgelopen maanden voornamelijk naar Apple Reality is gegaan.

Wil je niks missen in de aanloop naar de lancering van alle nieuwe producten tijdens WWDC 2023? Schrijf je dan in voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief! Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Zo mis je nooit meer iets over de nieuwste ontwikkelingen rondom Apple!