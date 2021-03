De testversies van iOS en macOS bevatten dit keer een aantal interessante aanwijzingen. Maar liefst twee nieuwe Macs en de nieuwe iPad Pro zijn opgedoken in de kleine lettertjes van de updates.

M1 iMacs duiken op in bèta macOS 11.3

Gisteravond verschenen meerdere nieuwe bèta’s, waarmee Apple alvast nieuwe softwareversies uittest voordat ze aan het grote publiek worden gepresenteerd. In de vijfde versie van macOS Big Sur 11.3 vond 9to5Mac verwijzingen naar ‘J456’ en ‘J457’ met de naam ‘iMac21,1’ en ‘iMac21,2’. Dit sluit perfect aan op een gerucht van Bloomberg eerder dit jaar, dat destijds al zei dat Apple deze codenamen gebruikte voor een nieuwe 21,5 en 27 inch-iMac.

Het lijkt er dus op dat Apple de eerstvolgende macOS-update klaarstoomt om ook op twee onaangekondigde iMacs te draaien. Dit weekend stopte Apple de verkoop van verschillende iMac-modellen en met alle geruchten over de nieuwe desktops kan het niet lang meer duren tot ze officieel worden gepresenteerd. Als je van plan bent om nu een nieuwe iMac te kopen, zou je wat ons betreft dus beter even kunnen wachten.

Naast ondersteuning voor Apples eigen M1-chips in plaats van Intel zouden de Macs een nieuw design introduceren met smallere schermranden en een platte achterkant.

Ook nieuwe iPad Pro ontdekt in iOS-bèta

Naast de duidelijke aanwijzingen voor twee nieuwe iMacs doken er ook wat verwijzingen naar een onaangekondigde iPad Pro 2021 op in de bèta van iOS 14.5. In de code van de testversie noemt Apple de chips die de software ondersteunt, waar sinds gisteren de ‘A14X-chip’ tussen staat.

Dit is een nieuwe variant op de A14-chip die we kennen uit de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. In het verleden heeft Apple al vaker een X-versie van een iPhone-chip in een nieuwe iPad Pro gestopt. Het ligt dus voor de hand dat iOS 14.5 ondersteuning heeft voor de nog onaangekondigde iPad Pro 2021.

Volgens de meest recente geruchten verschijnt de iPad Pro 2021 in april, samen met de nieuwe iMacs, AirPods en mogelijk de AirTag.