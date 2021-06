‘Toekomstige iPads krijgen groter scherm en draadloos opladen’

Apple is op zoek naar manieren om de iPad verder te vernieuwen. Een groter scherm zou hier volgens een nieuw gerucht een belangrijke rol in gaan spelen.

Lees verder na de advertentie.

‘Apple onderzoekt iPad met groter scherm’

Dat zegt Mark Gurman in een nieuwsbrief van Bloomberg. Gurman is misschien wel de meest betrouwbare bron als het om Apple-geruchten gaat. In het bericht schrijft hij dat Apple onderzoek doet naar iPads die groter zijn dan de grootste iPad van het moment: de iPad Pro 2021 met een 12,9 inch-display.

Deze onaangekondigde iPad zou zich nog in de vroege ontwikkelfase bevinden en pas over ‘een aantal jaar aangekondigd worden’. Voor 2022 zou Apple nog steeds aan een iPad met een glazen achterkant werken, die in dezelfde 11 en 12,9 inch formaten verschijnen die we al kennen.

Volgens Gurman onderzoekt Apple deze grotere schermen om de dunne lijn tussen de iPad en de Mac nog verder te vervagen. Ieder jaar wordt de iPad professioneler, met nieuwe iPadOS-functies die de tablet steeds meer in een volwaardig laptop-alternatief veranderen. Met een groter scherm zouden er nieuwe functies mogelijk worden die hierop aansluiten.

Draadloos opladen naar de iPad

Voordat dit zover is, zou Apple volgend jaar eerst het design van de iPad willen vernieuwen. De nieuwe iPads zouden uitgerust worden met een glazen achterkant, waardoor (net als bij de iPhone) draadloos opladen mogelijk wordt. Het zou de eerste keer zijn dat een iPad zonder snoertje op te laden is.

De tablet zou bovendien ‘omgekeerd draadloos laden’ ondersteunen, zodat je bijvoorbeeld een iPhone of AirPods op de achterkant van de iPad kunt leggen om ze op te laden. Deze functie was eerst bedoeld voor de iPhone maar werd uiteindelijk niet doorgevoerd. Mogelijk liep Apple tegen complicaties aan waar de iPad geen last van heeft.

Lees ook: Multitasking in iPadOS 15: 6 grote verbeteringen op een rij