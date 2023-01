Opvouwbare Apple-tablet komt eraan: ‘iPad Fold verschijnt in 2024’

Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo verschijnt de iPad Fold volgend jaar al. Hoe gaat deze opvouwbare iPad eruit zien?

Opvouwbare iPad Fold verschijnt in 2024

Doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft in een reeks tweets voorspeld dat de eerste vouwbare iPad in 2024 verschijnt. Kuo verwacht dat er dit jaar geen nieuwe iPads komen en we pas volgend jaar een grote update voor de iPad gaan zien. Eén van deze nieuwe updates is dus een opvouwbare iPad.

Deze voorspellingen sluiten aan op eerdere berichten van Samsung, het Zuid-Koreaanse bedrijf verwacht de iPad Fold namelijk ook in 2024. De nieuwe iPad krijgt volgens Kuo een behoorlijk ander design.

My latest survey indicates that the foldable iPad will feature a carbon fiber kickstand. Carbon fiber material will make the kickstand lighter and more durable. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023

iPad Fold: enorm licht én vouwbaar

De nieuwe iPad is gemaakt van een ander materiaal dan de huidige iPads. Door het opvouwbare scherm krijgt de iPad Fold een compleet nieuw design. Niet alleen het scherm moet immers vouwbaar zijn, ook de achterkant van de tablet moet je om kunnen buigen. Volgens Kuo wordt de achterkant van de iPad Fold gemaakt van koolstofvezel, dat is sterk en licht. De tablet krijgt ook een soort scharnier om vouwbaar te zijn.

Het scherm wordt naar verluidt geproduceerd door LG. Het opvouwbare oled-scherm wordt gemaakt van ontzettend dun glas. LG heeft eerder al vouwbare schermen geleverd aan HP en aan Lenovo. Het produceren van zo’n scherm heeft LG dus wel onder de knie, waar Apple nu van wil profiteren. Het gaat volgens Kuo om een 20-inch scherm.

Nieuwe iPad stopt de tegenvallende verkoop

De introductie van de eerste vouwbare iPad maakt volgens Kuo mogelijk een einde aan de tegenvallende verkoop van de iPad. De Apple-kenners zegt dat Apple jaarlijks tussen de 10 en 15 procent minder iPads verkoopt. De iPad Fold gaat hier volgens Kuo verandering in brengen.

Of de iPad Fold daadwerkelijk volgend jaar verschijnt is nog afwachten. Ross Young, een betrouwbare expert op het gebied van displays, verwacht de vouwbare iPad bijvoorbeeld pas in 2026 of 2027. Ze zijn het in ieder geval over één ding eens: Apple werkt aan een device met een opvouwbaar scherm.

