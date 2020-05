Hoe Apple de unieke cursor van de iPad ontworpen heeft

Nu de iPad muizen en trackpads ondersteunt, moest Apple een nieuwe soort cursor bedenken. In een interview legt Apple-topman Craig Federighi uit hoe het bedrijf dit heeft aangepakt.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe Apple de iPad cursor ontworpen heeft

Sinds een paar weken kun je een draadloze muis of trackpad koppelen aan de iPad, zodat je de tablet met een cursor kunt bedienen. Deze cursor is een geval apart, omdat hij zichzelf continu aanpast aan hetgeen er op het scherm gebeurt. Zo verandert de vorm in een rechthoek als je over een knop heen gaat, wat het makkelijker maakt om hem te selecteren.

In een interview met TechCrunch legt Federighi uit dat Apple op dit idee kwam dankzij de Apple TV en tvOS. Net als de manier waarop de cursor daar van app naar app ‘springt’ en er een soort glans te zien is als je een app-icoon beweegt.

Volgens de Apple-topman wilde het bedrijf voorkomen dat de cursor van de Mac simpelweg naar de iPad werd overgezet. Die zou ‘onnodig veel precisie hebben’ die op iPadOS minder relevant zou zijn. Over het algemeen moet de cursor het topje van je vinger op het touchscreen nabootsen, tenzij je tekst aan het bewerken bent: “Dan komt de extra precisie die je van een Mac gewend bent van pas en zie je dat dus ook terug op de iPad.”

Dat is volgens Federighi ook de reden dat de iPad cursor cirkelvormig is in plaats van een pijltje. Door deze continu te vervormen op basis van waar hij overheen beweegt, is hij ook op het relatief kleine scherm van de iPad gemakkelijk en doeltreffend in gebruik.

Zo gebruik je een cursor met iPadOS

Wil je zelf aan de slag met een muis of trackpad op je iPad? In onze uitgebreide tip leggen we stap voor stap uit hoe je dit instelt en welke tablets dit ondersteunen. Naast het koppelen van een externe muis of trackpad zijn er inmiddels ook meerdere toetsenbordhoezen beschikbaar die het trackpad ingebouwd hebben. Zo heeft Apple het Magic Keyboard voor de iPad Pro gemaakt en heeft Logitech een betaalbaarder alternatief voor andere iPad-modellen.

Lees ook: Magic Keyboard: 7 dingen die je moet weten over het iPad-toetsenbord met trackpad