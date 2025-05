WhatsApp bevestigt: er komt eindelijk een app voor de iPad

Goed nieuws als je regelmatig WhatsApp gebruikt, want de berichtendienst heeft bevestigd dat er eindelijk een app voor de iPad komt!

WhatsApp op de iPad

Er komt eindelijk een speciale app van WhatsApp voor de iPad! Dat heeft de berichtendienst bevestigd in een bericht op X (voorheen Twitter). WhatsApp werkt al langer aan een aangepaste applicatie voor de tablet. De eerste testversies van de app zijn al beschikbaar op de iPad, maar een definitieve versie is nog niet uitgebracht. Mogelijk komt daar binnenkort verandering in, want dit is voor het eerst in lange tijd dat WhatsApp zelf met een reactie is gekomen.

WhatsApp heeft al in september 2023 een testversie voor de iPad uitgebracht. Na de release van deze testversie bleef het lang stil, want Meta bracht geen nieuwe updates meer uit voor de bèta. Begin 2025 verscheen weer een nieuwe bèta van WhatsApp voor de iPad. Het lijkt er dus op dat WhatsApp eindelijk een app krijgt voor de iPad, die mogelijk binnenkort al verschijnt.

Zo werkt de nieuwe app

De versie van WhatsApp voor de iPad lijkt op de uitvoering voor de Mac, maar met een aangepast ontwerp. Het koppelen van een WhatsApp-account aan de iPad doe je met een QR-code, zoals nu ook bij de Mac het geval is. Vervolgens krijg je op de tablet toegang tot alle (groeps)gesprekken van jouw account. Een lijst van de gesprekken zie je links in beeld, aan de rechterkant verschijnt het geopende gesprek in WhatsApp.

Je hebt dan geen iPhone meer nodig om berichten te sturen, in plaats daarvan kun je de iPad gebruiken. Het is de verwachting dat de iPad-versie van WhatsApp vrijwel hetzelfde wordt als de app voor de Mac. Dat betekent dat je ook kunt videobellen en een spraakoproep kunt maken via de applicatie op de iPad. Zo ben je op de tablet niet meer afhankelijk van FaceTime en iMessage, maar kun je ook WhatsApp gebruiken.

Release van WhatsApp voor de iPad

WhatsApp komt dus eindelijk met een speciale app voor de iPad. Op de achtergrond werkt Meta overigens aan nog een applicatie voor de tablet. Meta is het moederbedrijf achter WhatsApp, Facebook én Instagram. Volgens geruchten komt het bedrijf ook voor laatstgenoemde met een applicatie voor de iPad. Mogelijk verschijnen de iPad-versies van WhatsApp en Instagram binnenkort op hetzelfde moment.

Om WhatsApp op de iPad te gebruiken moet het toestel draaien op iOS 12 of nieuwer. Het is nog niet duidelijk wanneer Meta de definitieve versie van WhatsApp naar de iPad brengt. Mogelijk duurt dat niet lang meer, zeker nu het bedrijf zelf heeft gereageerd op X. Meta heeft in ieder geval nog geen officiële releasedatum aangekondigd, maar daar kan de komende weken verandering in komen. Nog even geduld dus.