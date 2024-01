Helaas: geen alternatieve App Stores op de iPad – dit is waarom

Er komen grote veranderingen aan voor de iPhone, maar op de iPad moeten we het (voorlopig) nog zonder alternatieve App Stores doen. Dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple komt met grote veranderingen

Apple heeft vorige week grote veranderingen aangekondigd voor de iPhone. Het wordt vanaf iOS 17.4 mogelijk om apps te installeren zonder App Store, Apple staat dan eindelijk alternatieve webwinkels toe. Je kunt dan zelf kiezen of je de App Store van Apple zelf gebruikt, of voor een externe aanbieder gaat. Een grote verandering dus, maar het lijkt er niet op dat de iPad er alternatieve App Store bij krijgt.

Lees ook: iOS 17.4 bèta 1 is uit: met veel nieuwe functies (dit zijn ze)

Dat heeft te maken met de Europese wetgeving, want die verplicht Apple om veranderingen door te voeren in iOS. De Digital Markets Act (DMA) van de EU moet ervoor zorgen dat Apple minder macht krijgt. Hierdoor komen er dus alternatieve App Stores en nieuwe betaalmethoden bij op de iPhone, maar niet alle functies komen naar de iPad. Wij leggen je uit waarom iPadOS het zonder de features moet doen.

DMA geldt alleen voor de iPhone

De Europese Commissie heeft bepaald dat iOS één van de platforms is die moet voldoen aan de DMA. Dat is precies de reden waarom Apple de veranderingen alleen doorvoert op de iPhone, want dat is het enige apparaat dat draait op iOS. De iPad draait op iPadOS en krijgt er daarom geen alternatieve App Stores bij. Apple stelt namelijk dat iPadOS een compleet ander platform is dan iOS. Hierdoor kun je dus nog steeds geen apps als WhatsApp via een omweg installeren op de iPad.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Andere functies die alleen naar de iPhone komen zijn het gebruiken van externe browsers, het instellen van een nieuwe browser en het toevoegen van alternatieve betaalmethoden. Vanaf iOS 17.4 is de NFC-chip op de iPhone opengesteld voor derden, waardoor je niet meer via Apple Pay hoeft te betalen. In de App Store op de iPad kun je straks wel op meer manieren betalen door de nieuwe Europese wet.

App Store wordt toch anders op de iPad

Er komen dus geen alternatieve App Stores naar de iPad, maar je krijgt er wél betaalmethoden bij. Zo hoef je straks een app dus niet meer te kopen via Apple Pay. Een andere belangrijke verandering is dat de App Store wordt opengesteld voor externe games. Dat betekent dat diensten als Xbox Cloud Gaming eindelijk naar de iPad komen. Deze verandering is verplicht voor alle App Stores, óók op de iPhone en Apple TV.

Lees ook: ‘iOS 18 wordt grootste update ooit voor de iPhone’

Door de nieuwe wetgeving van de Europese Unie is het vanaf iOS 17.4 dus mogelijk om alternatieve App Stores te installeren op je iPhone. Bij de iPad worden de kleinere veranderingen in de App Store doorgevoerd in iPadOS 17.4. We hoeven niet lang meer te wachten op de update, want de Europese wet gaat 6 maart in. Voor die tijd moet Apple de nieuwe updates dus uitbrengen. Lees hier welke veranderingen er dan op je iPhone doorgevoerd worden.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.