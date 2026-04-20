Deze grote verandering komt naar de iPad Air (en dat is heel goed nieuws)

Piet-Jan Lentjes
20 april 2026, 11:22
De iPad Air wordt volgens nieuwe geruchten flink beter. Vooral het scherm lijkt eindelijk een fatsoenlijke update te krijgen.

Sta je op het punt om een nieuwe iPad te kopen, maar twijfel je nog tussen de Air en de Pro? Dan is het misschien slim om nog even te wachten, want er komt een belangrijke verbetering aan voor de iPad Air.

Volgens nieuwe geruchten werkt Apple namelijk aan een flinke upgrade voor de iPad Air. De iPad Air 2027 krijg volgens geruchten namelijk een oled-scherm. Dat is opvallend, want deze schermtechnologie is nu nog exclusief voor de duurdere iPad Pro-modellen.

Op dit moment gebruikt de iPad Air nog een Liquid Retina-scherm, wat eigenlijk gewoon een soort lcd-display is. Dat ziet er prima uit, maar mist wel de diepe zwarttinten en het hoge contrast van oled. Met een oled-scherm spatten de kleuren van het scherm en is zwart écht zwart.

De nieuwe iPad Air met oled verschijnt waarschijnlijk pas begin 2027. Apple zou eind 2026 al starten met de productie van de schermen, zodat het toestel kort daarna gepresenteerd kan worden.

Toch is er nog een kleine kanttekening. De iPad Air krijgt waarschijnlijk niet exact hetzelfde oled-paneel als de iPad Pro. Apple zou kiezen voor een iets goedkopere variant, waardoor functies als ProMotion (met 120Hz verversingssnelheid) mogelijk ontbreken.

Maar zelfs dan is de stap naar oled een flinke verbetering ten opzichte van wat er nu in de iPad Air zit. Het blijft dus nog even afwachten welke van de functies er precies naar het scherm van de iPad Air 2027 komen.

Met deze upgrade wordt de iPad Air ineens een stuk interessanter. Het toestel zat altijd al tussen de gewone iPad en de Pro in, maar met een beter scherm schuift hij nog meer richting het topmodel.

Bekijk ook

Dit is wat je kunt verwachten van de aankomende iPad Air 2026

24 november 2025

‘Volgende iPad Air krijgt een M3-chip’ (en meer upgrades)

11 november 2024

Apple krijgt slechte beoordelingen (iPhone-nieuws #11)

16 maart 2024

Reizigers moeten Vision Pro inleveren (iPhone-nieuws #7)

17 februari 2024

