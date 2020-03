Apple is een reparatieprogramma gestart voor de derde generatie iPad Air, omdat het scherm plots uit kan vallen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Derde generatie iPad Air reparatieprogramma

Heb je een iPad Air? Dan heb je mogelijk recht op gratis reparatie van het apparaat, mits je last hebt van een uitvallend scherm. Specifiek gaat het om de derde generatie iPad Air die gemaakt is tussen maart 2019 en oktober 2019. Volgens Apple kan bij een klein gedeelte van deze apparaten het scherm uitvallen. Vlak daarvoor kan het scherm iets flikkeren.

Wil je gebruikmaken van dit reparatieprogramma, dan moet je naar een geautoriseerde service provider of een Apple Store gaan, of een afspraak maken via de online klantenservice van Apple.

Let wel op dat het reparatieprogramma enkel geldt voor dit specifieke probleem. De garantie van het apparaat wordt niet verlengd voor andere problemen. Je kunt gebruikmaken van het reparatieprogramma tot twee jaar na de verkoopdatum van het apparaat.

Back-up maken

Vergeet niet eerst een back-up te maken van je iPad, voordat je het apparaat wegbrengt voor reparatie. Dat kan via iCloud of je computer. Om het via iCloud te doen doorloop je de volgende stappen:

Ga naar Instellingen; Tik op je naam en daarna op iCloud; Zet het schakelaartje op groen bij iCloud-reservekopie; Tik op ‘Maak nu reservekopie’.

Let wel op dat het daarna even duurt tot de back-up compleet is. Op je iPad is het maken van een back-up vergelijkbaar met dat van een iPhone. Voor meer informatie lees je onze tip over het maken van een back-up. Of bekijk onderstaande video:

Nieuwe iPad

Interesse in een nieuwere iPad? Dit jaar wordt er onder andere een nieuwe iPad Pro uitgebracht. Lees ons complete iPad Pro 2020 overzicht met alle informatie over dit nieuwe apparaat.

Lees het laatste nieuws over Apple