Apples apparaten gaan wat het scherm betreft grote veranderingen doormaken. De iPad Air en MacBook Air zouden volgend jaar aan de beurt zijn. Dit staat er op de planning.

Apples schermplannen voor de iPad en Mac

Veel mensen kijken bij de komst van nieuwe Apple-apparaten uit naar een nieuw design of compleet nieuwe functies. In de praktijk is het scherm echter één van de belangrijkste onderdelen. Lange tijd heeft Apple relatief weinig gedaan op dit gebied, maar daar is de afgelopen tijd verandering in gekomen.

De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo (via 9to5Mac) stelt op basis van zijn bronnen dat de nieuwe iPad Pro dit jaar al de overstap maakt naar mini-led-schermen. De andere iPads zullen geleidelijk het lcd-display achter zich laten en met oled-schermen worden uitgerust. De iPad Air zal de eerste zijn die volgend jaar deze stap zet, zo stelt de analist. Daarna zal ook het instapmodel van de iPad volgen.

Dat is goed nieuws, want oled is een stuk beter dan lcd. Het heeft een mooiere kleurweergave en kan diepere zwarttinten tonen. De Apple Watch en iPhone 12-modellen hebben allemaal dit oledscherm al.

Mini-led is beter dan oled, maar ook duurder

Mini-led is weer net iets beter dan oled, dus is het niet gek dat Apple dit schermtype reserveert voor de duurdere apparaten. Het is namelijk ook duurder om te produceren. Het grote voordeel van mini-led ten opzichte van oled is dat het minder gevoelig is voor inbranden.

Naast de iPad gaat ook de Mac erop vooruit. De MacBook Pro maakt in 2021 al de overstap naar deze nieuwe schermtechniek, de MacBook Air volgt in 2022. Apple zou momenteel de laatste hand leggen aan een MacBook Pro met een gloednieuw design dat dit nieuwe schermpaneel introduceert.

Wil je meer weten over de verschillen tussen micro-led, mini-led en oled? Check onze compacte uitleg in het onderstaande artikel.

