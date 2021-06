‘Volgende iPad Air heeft oled-scherm, iPad Pro volgt in 2023’

Volgens Koreaanse bronnen krijgt de volgende iPad Air een oled-scherm. De tablet zou in 2022 verschijnen. De iPad Pro maakt in 2023 de overstap naar oled-displays.

Gerucht: Volgende iPad Air heeft oled

The Elec claimt op de hoogte te zijn van Apples plannen met de iPad. De Koreaanse website maakt niet bekend wie haar bronnen zijn, dus houd een slag om de arm.

Volgens The Elec brengt Apple in 2022 een nieuwe iPad Air uit; de vorige versie verscheen eind 2020. De grootste vernieuwing is de overstap naar oled. Dit type display blinkt vooral uit in een hoog kleurbereik, kleurverzadiging en zwartwaarden.

De Koreaanse publicatie schrijft dat de iPad Air 2021 een 10,86 inch-scherm van oled krijgt. Dit is ongeveer net zo groot als de iPad Air van 2020, die een 10,9 inch-display heeft.

Verder claimt The Elec dat Apple in 2023 twee nieuwe iPad Pro-tablets uitbrengt. Deze schijnen ook de overstap naar oled-panelen te maken. Aan de schermformaten zou dan weer niet gesleuteld worden: die blijven volgens de Koreanen 11 en 12,9 inch.

Opvallende zet

Als de informatie klopt, zou het een opvallende zet van Apple zijn. Het bedrijf heeft onlangs nog de iPad Pro 2021 uitgebracht. Deze tablet heeft als eerste iPad een scherm van mini-led. Dit displaytype blinkt vooral uit in het tonen van contrasten.

Apple zou de iPad Air van 2022 en iPad Pro van 2023 overigens wel andere soorten oled-schermen geven. Eerstgenoemde krijgt volgens The Elec een minder hoogwaardig display om de prijs te drukken. Het tegenovergestelde gaat op voor de iPad Pro van 2023.

The Elec claimt dat je het verschil tussen de twee schermen duidelijk ziet omdat de iPad Air 2022 grotere bezels (zwarte schermranden) krijgt dan de iPad Pro die een jaar later verschijnt.

Meer over de iPad Air en iPad Pro

De Air is Apples ‘middeltablet’. Hij zit qua prijs en functionaliteit tussen het instapmodel, de iPad (2020), en de veel duurdere iPad Pro in. Eind 2020 kwam de nieuwste versie uit.

De iPad Pro werd begin dit jaar vernieuwd en is de duurste, en daardoor ook meest uitgebreide tablet die Apple verkoopt. De iPad Pro 2021 heeft onder meer 5G-internet, dezelfde krachtige processor als de iMac 2021-computer en dus een scherm van mini-led.

