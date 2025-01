Nieuw gerucht bevestigt: iPad Air-modellen krijgen een M3-chip

Er was al een vermoeden dat de aankomende iPad Air-modellen een M3-chip zouden krijgen en een nieuw gerucht bevestigt dit nu.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad Air-modellen krijgen een M3-chip

De bekende X-gebruiker Evan Blass deelde onlangs een afbeelding van wat broncode lijkt te zijn van de nog niet uitgebrachte 11-inch iPad Air, 13-inch iPad Air en iPad 11. Het is onduidelijk waar deze informatie vandaan komt, maar Blass heeft een behoorlijk goede staat van dienst als het gaat om geruchten. In 2020 onthulde hij bijvoorbeeld marketingafbeeldingen voor de iPhone 12 line-up en de HomePod mini.

Mark Gurman van Bloomberg zei in oktober al dat de nieuwe iPad Air-modellen waarschijnlijk de M3-chip krijgen. Het nieuwe gerucht van Evan Blass lijkt dit vermoeden dus te ondersteunen.

Een gedeelte van de gelekte afbeelding.

iPad 11

Blass vermeldt verder niet welke chip de iPad 11 krijgt, maar Gurman zei eerder al dat het apparaat wordt uitgerust met de A17 Pro-chip en 8 GB werkgeheugen om Apple Intelligence-ondersteuning op het instapmodel van de iPad mogelijk te maken.

Apple onthulde de iPad 10 met een A14 Bionic-chip en 4 GB werkgeheugen in oktober 2022. De prijs begon toen bij 589 euro, maar later verlaagde Apple de prijs naar 439 euro. Het is onduidelijk of de iPad 11 begint bij 439 euro, of dat de prijzen weer op een hoger niveau zullen komen.

iPad 10.

Nieuwe iPads in maart of april

Apple vernieuwde de iPad Air voor het laatst in mei 2024 met de M2-chip en introduceerde toen ook het allereerste 13-inch iPad Air-model. De nieuwe versies verschijnen waarschijnlijk in maart of april van dit jaar. Er zijn naast de M3-chip geen grote veranderingen in het ontwerp van de nieuwe iPad Air gemeld. We verwachten verder nog dat er naast de nieuwe iPads ook nieuwe Magic Keyboards verschijnen.

Blass bevestigt in hetzelfde gerucht ook de komst van de iPhone SE 4. We verwachten dat die tegelijkertijd met de genoemde iPads in maart of april zullen verschijnen.