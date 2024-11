‘Volgende iPad Air krijgt een M3-chip’ (en meer upgrades)

De volgende iPad Air wordt nog sneller en krijgt een M3-chip. Maar dat is niet de enige upgrade die deze tablet gaat krijgen.

iPad Air krijgt M3-chip (en meer)

De nieuwste iPad Air met een M2-chip werd op 7 mei door Apple gepresenteerd. De grootste veranderingen aan de huidige versie van de iPad Air waren de nieuwe M2-chip en zijn afmetingen.

Er zijn inmiddels al verschillende geruchten over de volgende iPad Air. Deze nieuwe versie van de tablet krijgt dan een M3-chip. Deze chip is weer een stuk sneller dan de chip in de iPad Air 2024, maar doet nog wel onder de M4-chip die je in de iPad Pro 2024 vindt.

De nieuwe iPad Air moet dan ergens in de lente van 2025 verschijnen. Dat is opvallend, want bij de eerdere releases zaten er altijd zo’n 18 tot 24 maanden tussen. Nu is dat nog maar zo’n 12 maanden.

Nieuw scherm voor iPad Air 2025

De M3-chip is natuurlijk niet de enige verandering die Apple van plan is. Geruchten zeggen ook dat het scherm onder handen wordt genomen. Het huidige scherm kan tot 60Hz verversen (oftewel 60 beelden per seconde). Het scherm van de iPad Pro is beter en heeft een maximale verversingssnelheid van 120Hz met ProMotion.

De nieuwe iPad Air (2025) krijgt volgens geruchten een lcd-scherm dat tot 90Hz kan gaan. Volgens deze geruchten komt dit scherm dan ook naar de iMac en de volgende Studio Display.

Face ID

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman is van mening dat een andere upgrade voor de iPad Air 2025 ook Face ID kan zijn. Hij voegde daar wel aan toe dat Apple de Air ook niet weer teveel op de iPad Pro moet laten lijken. Face ID zou een fijne toevoeging zijn, maar of het ooit naar de iPad Air komt blijft nog wel even gissen.

Andere upgrades

De volgende geruchten moet je met een flinke korrel zout nemen. Maar als we afgaan op de upgrades die andere Apple-producten hebben gekregen, kan de iPad Air 2025 dit nog verwachten.