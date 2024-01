‘Nieuwe iPad Air op komst’ (en hij wordt een stuk groter)

Er zijn renders opgedoken van een nieuwe iPad Air en wat meteen opvalt is dat hij een flink stuk groter is. Maar wat is nog meer veranderd?

Nieuwe iPad Air op komst (en hij wordt groter)

Op renders van 91Mobiles is volgens geruchten de nieuwe iPad Air te zien. Zoals je op de afbeelding ziet is het uiterlijk van de volgende Air nagenoeg hetzelfde gebleven als de voorgaande versie. Maar toch is niet alles bij hetzelfde gebleven bij deze iPad.

Er zijn namelijk wel een paar verschillen. Zo is de nieuwe iPad Air een stuk groter, met een groter scherm. Een andere opvallend verschil is de nieuwe camera achterop. Die heeft nu een soort vorm van een uitstekende pil. De huidige Air heeft nog een ronde camera. Dit design heeft wel wat weg van de camera van de iPhone X en iPhone XS.

Wanneer je de iPad Air zo ziet, lijkt hij ook wel op de huidige 12,9-inch iPad Pro. Maar dan met wat dikkere randen om het scherm. Waarschijnlijk is deze iPad gericht op de mensen die een grotere tablet willen, maar niet per se de functies van een iPad Pro nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan functies als ProMotion of de LiDAR scanner. Waarschijnlijk werkt deze nieuwe iPad Air dan ook weer samen met de Apple Pencil 2, net zoals de voorgaande versie van de tablet.

De geruchten gaan verder en denken dat deze iPad Air een M2-chip gaat krijgen en dat hij ergens het eerste kwartaal van dit jaar in productie gaat. Sommige geruchten denken zelfs dat hij zelfs in maart dit jaar nog kan verschijnen.

