‘iPad Air krijgt zelfde design als iPad Pro, inclusief dubbele camera’

Apple slaat twee vliegen in een klap door het design van de iPad Pro (2021) naar de nieuwe iPad Air te brengen. Bij de opkomende iPad mini en reguliere iPad verandert dan weer weinig.

‘Design van nieuwe iPad Air lijkt op iPad Pro’

Dat schrijft MacOtakara. De Japanse website heeft gesproken met een bron in de productieketen van Apple. Deze anonieme tipgever zegt dat de nieuwe iPad Air ongeveer hetzelfde design heeft als de kersverse iPad Pro. Maak je dus klaar voor een industrieel ontwerp met hoekige randen.

Ook tof: de dubbele camera achterop zou de overstap maken. Aan het formaat verandert dan weer weinig. De nieuwe iPad Air zou wederom een 10,9 inch-scherm hebben, waarbij de Touch ID-vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop aan de zijkant zit.

Het is nog onduidelijk of de nieuwe iPad Air een LiDAR-scanner krijgt. Deze dieptescanner zit wel op de iPad Pro en gebruik je bijvoorbeeld om portretfoto’s mooier te maken, of voor augmented reality-apps.

Onder de motorkap van de nieuwe iPad Air zit een A15-chip, zo claimt de Japanse site. Deze processor komt vermoedelijk ook naar de iPhone 13. Het is nog onduidelijk wanneer Apple de nieuwe iPad Air onthult.

Tussenjaar voor iPad (mini)

De bron heeft ook nieuwe informatie over de reguliere iPad en compacte iPad mini. Volgens de website krijgen deze tablets dit jaar wel een nieuwe versie, maar geen grote vernieuwingen. De iPad 2021 en iPad mini 2021 zouden enkel een nieuwe processor krijgen, maar qua design op hun voorgangers lijken.

Die claims liggen niet in lijn met eerdere geruchten. Volgens meerdere bronnen krijgt de nieuwe iPad mini namelijk een groter scherm en verdwijnt de fysieke Touch ID-knop naar de zijkant. Ook de reguliere iPad zou flink onder handen genomen worden.

