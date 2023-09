iPad Air 6 lancering komt eraan – dit is wanneer

Niet alleen de iPhone 15 verschijnt bijna, er komt ook een nieuwe iPad aan. Dit moet je weten over de lancering van de iPad Air 6!

Apple werkt aan iPad Air 6

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat Apple de huidige iPad Air uitbracht. De iPad Air 2022 verscheen toen in maart, met de nieuwe M1-chip en een verbeterde frontcamera van 12 megapixel. Verder zat er een snellere usb-c-poort in de iPad Air 2022 en kreeg de tablet ondersteuning voor 5G. Nu werkt Apple volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman aan de iPad Air 6.

De presentatie van de iPhone 15 is morgenavond, maar het is de verwachting dat de iPad Air dan niet verschijnt. Daar moeten we naar verluidt nog even op wachten, maar volgens Gurman duurt dat niet lang meer. Volgens geruchten plant Apple de lancering van de iPad Air 6 namelijk voor volgende maand. Toch hoeven we van die presentatie helaas niet veel te verwachten.

Er komt geen nieuw evenement

Ieder jaar organiseert Apple een groot evenement om de nieuwe iPhones en Apple Watch te presenteren. Ook de iPad werd vorig jaar tijdens een presentatie onthuld, maar bij de lancering van de iPad Air 6 pakt Apple het dit jaar minder spannend aan. Volgens geruchten vindt er namelijk geen evenement plaats, maar is Apple van plan om de iPad Air 2023 via een simpel persbericht te onthullen.

Hetzelfde gebeurde eerder dit jaar bij de MacBook Pro 2023. Apple bracht een persbericht uit, met daarin de informatie over de nieuwe laptop. Het is de verwachting dat Apple de lancering van de iPad Air 6 ook zo aanpakt. Hierdoor is het goed mogelijk dat het Wonderlust-evenement van morgenavond Apple’s laatste event is van het jaar. Al kan het bedrijf ons natuurlijk altijd verrassen.

iPad 6 Air krijgt een nieuwe processor

Het er is nog weinig bekend over de nieuwe functies van de iPad Air 2023. Apple brengt de M2-chip, die we eerder al zagen in de MacBook Air, vermoedelijk ook naar de nieuwe iPad Air. Daarnaast krijgt de volgende iPad Air waarschijnlijk een Thunderbolt-aansluiting, net als de iPad Pro. Meer functies horen we zonder twijfel in oktober, bij de lancering van de iPad Air 6.

De lancering van de iPhone 15 is morgen al, maar op de iPad Air 6 moeten we dus nog even wachten. Ben je nu op zoek naar een iPad? Dan zijn de iPad 2022 en iPad Air 2022 een prima keuze. De iPad Air 2022 is iets sneller en heeft ondersteuning voor de Apple Pencil 2. De iPad 2022 is dan weer wat goedkoper. Check voor de beste prijzen onze iPad 2022- of iPad Air 2022-prijsvergelijker!

