iPad Air 2022 komt eraan – dit weten we al over de tablet

We weten bijna zeker dat Apple tijdens het evenement op 8 maart een nieuwe iPad Air presenteert. Dit is wat we al weten over de iPad Air 5 van 2022.

Apple kondigt nieuwe iPad Air 5 aan op 8 maart

Zit jij nu op de bank met een iPad uit de steentijd en wacht je al een tijdje op een goede upgrade? Er komt een nieuwe iPad Air aan! Deze kondigt Apple naar alle waarschijnlijkheid aan op het ‘Peek performance’-event, dat plaatsvindt op 8 maart. De tablet krijgt een herkenbaar ontwerp, maar een aantal noemenswaardige nieuwe features. In dit artikel lees je wat we wal weten over de iPad Air 5. Of wordt het toch de iPad Air 2022?

1. Dezelfde behuizing als zijn voorganger

De iPad Air 5 krijgt naar verluidt dezelfde aluminium behuizing als de huidige iPad Air. Dat betekent dat het apparaat platte, hoekige zijkanten krijgt. Ook het Liquid Retina-scherm blijft hetzelfde, met een grootte van 10,9 inch. Hoop jij op een baanbrekend nieuw ontwerp? Daar zul je nog iets langer geduld voor moeten hebben.

Wél komt de iPad Air 2022 waarschijnlijk in een aantal nieuwe kleuren op de markt. De huidige iPad Air is verkrijgbaar in spacegrijs, zilver, roségoud, groen en blauw. Welke kleuren de iPad Air 5 krijgt, is nog niet bekend. Het is daarnaast natuurlijk altijd mogelijk dat Apple nog meer geheimen voor ons in petto heeft.

2. A15-chip van de iPhone 13

Met de snelheid van Apples nieuwe tablet zit het wel goed. De iPad Air 5 krijgt namelijk een A15-chip onder de motorkap. Deze is natuurlijk minder krachtig dan de M1-chip van de iPad Pro – maar dat mag de pret niet drukken. De A15 raast door alle games, internetpagina’s en apps heen. Het is een van de snelste mobiele chips die momenteel gemaakt worden.

De huidige iPad Air draait op een A14-chip, die ook in de iPhone 12 te vinden is. Deze chip is al ontzettend snel en we denken niet dat er veel mensen zijn die deze tablet als traag ervaren. Een snelheidsboost is echter altijd welkom. Hoe sneller, hoe beter.

3. 5G-ondersteuning

Apple kondigde in september 2021 de 6e generatie van de iPad mini aan. De tablet is eigenlijk op alle vlakken een gekrompen versie van de huidige iPad Air – op een aantal kleine punten na. Zo heeft de iPad mini 5G-ondersteuning, maar de iPad Air niet. Daar komt met de iPad Air 5 verandering in. De tablet kan – in combinatie met een abonnement – verbinding maken met het 5G-netwerk.

Hoewel 5G in Nederland niet zo snel is als bijvoorbeeld in Amerika, levert het netwerk evengoed flink snellere prestaties dan het verouderde 4G. Alles gaat met 5G-internet weer een stukje soepeler.

4. Betere selfiecamera met Center Stage

Apple kondigde met de komst van de iPad Pro 2021 een nieuwe functie aan voor tijdens het videobellen, genaamd Center Stage. Met Center Stage – in het Nederlands heet de functie ‘Middelpunt’ – volgt de selfiecamera de beller. Hierdoor staat deze altijd in het middelpunt van het beeld. Ook de iPad Air 2022 krijgt deze handige functie. Hierdoor wordt videobellen weer een stukje meeslepender.

Center Stage in actie

De onthulling van de iPad Air 5 volg je met iPhoned

Apple kondigt de iPad Air 5 aan op het ‘Peek performance’-event, dat plaatsvindt op 8 maart. Het volledige evenement is vanaf 19:00 uur live te volgen via Apples website en YouTube-kanaal. Uiteraard doet de redactie van iPhoned live verslag van de avond. Houd de website dus goed in de gaten, dan mis je niets. Ook kun je ons volgen via de gratis iPhoned-app en de nieuwsbrief.

