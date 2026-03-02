Tijdelijk tot 20% korting op de MacBook Air & Pro bij Coolblue

Bekijk actie

De iPad Air 2026 is er (en dit zijn de highlights)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
2 maart 2026, 15:14
2 min leestijd
De iPad Air 2026 is er (en dit zijn de highlights)

Apple heeft de iPad Air 2026 aangekondigd. Wij vertellen je wat er nieuw is en wat de prijzen zijn van deze gloednieuwe iPad!

Lees verder na de advertentie.

iPad Air 2026 release: dit zijn de highlights

Apple heeft de iPad Air 2026 onthuld en op het eerste gezicht is er (wederom) veel bij hetzelfde gebleven. Maar toch heeft Apple een paar interessante veranderingen doorgevoerd.

iPad Air 2026 in het kort

  • Draait op de M4-chip;
  • Beschikbaar in 11 of 13 inch;
  • Beveiligd met Touch ID;
  • Ondersteuning voor Apple Intelligence;
  • N1-chip komt naar de tablet;
  • Beschikbaar in de kleuren spacegrijs, blauw, paars en sterrenlicht;
  • 12 GB aan werkgeheugen;
  • Prijs begint bij 669 euro.
ipad air m4 chip

De iPad Air 2026 is nu namelijk uitgerust met de gloednieuwe M4‑chip en meer werkgeheugen (12 GB). Deze razendsnelle chip zagen we eerder in de iPad Pro en de nieuwste MacBooks. Deze chip maakt de iPad Air 2026 sneller en beter dan ooit.

MacBook Air 2024 2025

Maar dat is niet alles, want Apple heeft ook een nieuwe draadloze chip in de tablet gestopt. Deze N1-chip ken je misschien van de iPhone 17-serie. Waar de iPad Air 2025 nog ondersteuning had voor Wifi 6E, komt dankzij deze chip nu wifi 7 naar de nieuwe tablet. Dat betekent sneller internet en een stabielere draadloze verbinding.

Maar dat is nog niet alles, want de N1-chip heeft ook ondersteuning voor bluetooth 6. Daar ga je in de praktijk niet meteen heel veel van merken, maar het zorgt er wel voor dat de verbinding van je draadloze accessoires weer wat sneller zijn.

2026 iPad Air

Apple heeft echter geen veranderingen aangebracht in het ontwerp van de iPad Air. Het ontwerp blijft dus hetzelfde als de iPad Air 2025. Verder is de iPad Air 2026 beschikbaar in zowel een 11-inch als een 13-inch versie.

iPad Air 2026 kopen

Wil je de iPad Air 2026 meteen kopen? Dan moet je nog even kiezen welke grootte en hoeveel opslag je wilt. Vanaf woensdag 4 maart is de iPad air 2026 te bestellen. Vanaf woensdag 11 maart krijg je de nieuwe tablet dan binnen. De prijzen voor elke versie van de iPad Air 2026 vind je hieronder.

iPad Air 11 inch:

  • 128 GB: 669 euro
  • 256 GB: 799 euro
  • 512 GB: 1049 euro
  • 1 TB: 1299 euro

iPad Air 13 inch:

  • 128 GB: 869 euro
  • 256 GB: 999 euro
  • 512 GB: 1249 euro
  • 1 TB: 1499 euro

Wil je de iPad Air nu meteen pre-orderen? Check dan de onderstaande links!

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe Apple-releases? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Hardware iPad Apple iPad Air 2026

Bekijk ook

Deze nieuwe Apple-producten komen deze week – en het zijn er véél

Deze nieuwe Apple-producten komen deze week – en het zijn er véél

Gisteren 16:41

Tim Cook teast ‘een belangrijke week voor Apple’: dit zijn de verwachtingen

Tim Cook teast ‘een belangrijke week voor Apple’: dit zijn de verwachtingen

27 februari 2026

Overzicht: deze 5+ nieuwe producten brengt Apple in maart 2026 uit

Overzicht: deze 5+ nieuwe producten brengt Apple in maart 2026 uit

23 februari 2026

Waarom het eerste Apple-event van 2026 anders wordt dan ‘normale’ events

Waarom het eerste Apple-event van 2026 anders wordt dan ‘normale’ events

18 februari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPad Air 2026
Apple iPad Air 2026

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren