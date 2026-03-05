iPhone 17e nu scherp geprijsd

Deze 3 functies maken de iPad Air 2026 veel beter

Piet-Jan Lentjes
5 maart 2026, 11:01
2 min leestijd
De iPad Air 2026 heeft een aantal interessante nieuwe functies gekregen. Maar wat zijn de verbeteringen nou precies?

De iPad Air 2026 is er! En Apple heeft weer een aantal verbeteringen doorgevoerd. In dit artikel duiken wat dieper in de upgrades!

1. M4-chip

Met de M4-chip heeft de nieuwe iPad Air een flinke snelheidsboost gekregen. Dit ga je vooral merken bij zware apps, als je met grote bestanden aan de slag gaat, of onderweg bijvoorbeeld je video content wilt editen.

De chip is tot 30 procent sneller dan de iPad Air met M3 en zelfs tot 2,3 keer sneller dan die met de M1-chip. Ook als je wel eens wilt gamen is deze iPad Air een stukje sneller geworden. Zo is 3D-rendering met ray tracing tot 4 keer sneller dan op een iPad Air met M1.

MacBook Air 2024 2025

2. N1 en C1X

De iPad Air heeft ook een N1-chip gekregen. Dit is Apple’s nieuwe draadloze chip met ondersteuning voor wifi 7, Bluetooth 6 en Thread. Hierdoor werkt vooral de draadloze verbinding weer wat beter.

Kies je voor het Cellular-model, dan zit daar ook een Apple C1X-modem in. Deze is tot 50 procent sneller dan bij de iPad Air met M3. En terwijl je online bent, verbruikt mobiel internet tot 30 procent minder energie.

2026 iPad Air

3. Meer werkgeheugen

De nieuwe iPad Air 2026 heeft 12 GB werkgeheugen gekregen (Apple noemt dit centraal geheugen). De vorige iPad moest het nog met 8 GB doen. Het geheugen is ook sneller, wat ervoor zorgt dat AI-modellen sneller draaien. En meer werkgeheugen is natuurlijk ook een stuk beter voor het werken met grote bestanden.

iPad Air 2026 kopen

Wil je de iPad Air 2026 meteen kopen? Dat kan! De iPad Air 2026 is sinds 4 maart te pre-orderen. Je krijgt hem dan op woensdag 11 maart binnen. De prijzen voor elke versie van de iPad Air 2026 vind je hieronder.

iPad Air 11 inch:

  • 128 GB: 669 euro
  • 256 GB: 799 euro
  • 512 GB: 1049 euro
  • 1 TB: 1299 euro

iPad Air 13 inch:

  • 128 GB: 869 euro
  • 256 GB: 999 euro
  • 512 GB: 1249 euro
  • 1 TB: 1499 euro

Bij onderstaande winkels is de iPad Air te bestellen:

Hardware iPad Apple iPad Air 2026

Apple iPad Air 2026
