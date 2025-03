iPad Air 2025 aangekondigd: dit zijn alle nieuwe functies

De iPad Air 2025 is door Apple aangekondigd! Ben je benieuwd welke nieuwe functies naar de tablet komen? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad Air 2025

Apple heeft de iPad Air 2025 onthuld! De tablet is aangekondigd via een persbericht en heeft vooral onder de motorkap een aantal belangrijke veranderingen. De iPad Air 2025 draait op de M3-chip, die sneller en energiezuiniger is dan de M2-chip in de iPad Air 2024. Daardoor is de nieuwe generatie van de tablet tot twintig procent sneller dan de iPad Air uit 2024. Dat is vooral te merken bij grafisch zwaardere taken, zoals het spelen van games.

Het is opvallend dat Apple voor de M3-chip heeft gekozen bij de iPad Air 2025, want de iPad Pro 2024 draait al op de M4-chip. De iPad Pro loopt dus nog steeds voor op de nieuwere iPad Air. Met de processor heeft de iPad Air 2025 ondersteuning voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence. De tablet is opnieuw beveiligd met Touch ID en wordt opgeladen via een usb-c-poort. Je hebt dus één kabel nodig voor je iPhone, iPad en MacBook.

Ongewijzigd design

Nu de iPad Air 2025 is aangekondigd is het duidelijk dat Apple geen veranderingen in het design heeft doorgevoerd. In 2024 werd de iPad Air voor het eerst uitgebracht in twee formaten en bij de iPad Air 2025 is dat opnieuw het geval. Je kunt kiezen tussen een 11- of 13-inch uitvoering bij de nieuwe tablet. Je hoeft dus niet meer voor de duurdere iPad Pro te kiezen als je een groter scherm bij je iPad wilt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPad Air 2025 heeft ondersteuning voor de Apple Pencil met usb-c en de Apple Pencil Pro. Je krijgt bij de nieuwe iPad standaard een usb-c-kabel geleverd, waarmee je de Apple Pencil met usb-c kunt verbinden. Opvallend is dat Apple de prijzen van de iPad Air niet heeft aangepast in 2025. De tablet heeft dezelfde startprijzen als de iPad Air 2024, waardoor je dus niet meer betaalt voor de nieuwste tablet in 2025.

Release van de iPad Air 2025

Apple heeft de iPad Air 2025 officieel aangekondigd en het is direct mogelijk om de tablet te bestellen. De voorverkoop is op dinsdag 4 maart begonnen. Op woensdag 12 maart wordt het toestel bij je thuis afgeleverd, dat is ook de dag dat de iPad in de winkels verschijnt. De startprijs van de iPad Air 2025 is 719 euro voor de 11-inch uitvoering, bij de 13-inch variant is dat 969 euro.

Je kunt bij de iPad Air 2025 kiezen uit de kleuren spacegrijs, blauw, paars en sterrenlicht. Naast de nieuwe generatie van de iPad Air heeft Apple ook een nieuw Magic Keyboard aangekondigd. Het vernieuwde toetsenbord heeft een rij met functietoetsen, net als het Magic Keyboard voor de iPad Pro. Wil je niks missen van de officiële release van de iPad Air? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van iPhoned!