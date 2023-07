Nieuwe iPad Air op komst (maar verschijnt hij al in 2023?)

In 2022 verscheen de meest recente iPad Air, maar Apple werkt inmiddels aan een opvolger. Welke verbeteringen krijgt deze nieuwe iPad Air en kun je hem al in 2023 kopen?

Nieuwe iPad Air op komst: dit kun je verwachten

Apple is op dit moment bezig met een nieuwe iPad Air. Dat zegt doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman in zijn meest recente nieuwsbrief. Wanneer deze zesde generatie iPad Air verschijnt, kon hij helaas nog niet precies zeggen.

Gurman verwacht geen grote updates voor de iPads dit jaar. Hij zei wel dat nieuwe iPads vaak zo rond oktober verschijnen. Maar een grote onthulling hoef je niet te verwachten. Althans, niet tot de eerste iPad Pro’s met een OLED-scherm en een M3-chip verschijnen. Volgens geruchten gaat dat ergens volgend jaar gebeuren.

Een nieuwe iPad Air met wat betere specificaties zou je niet echt een grote update kunnen noemen. Dus dat zou beteken dat de iPad Air nog in 2023 verschijnt. Gurman kon echter niet zeggen of we deze zesde generatie iPad Air dan al in oktober kunnen verwachten. Het zou dus ook goed mogelijk zijn dat we de volgende iPad Air pas in 2024 gaan zien.

Apple heeft in 2022 de iPad Air nog een upgrade gegeven. Toen kreeg de mid-range tablet een M1-chip en een verbeterde frontcamera van 12 megapixel en Middelpunt (Center Stage). Verder zit er een snellere usb-c-poort op de iPad Air 2022, heeft de cellular-versie ondersteuning voor 5G en komt hij in nieuwe kleuren.

Grote kans dat de iPad Air 2023 of iPad Air 2024 weer een nieuwe chip krijgt. We hopen dat dit een M2 (of beter) gaat worden. Daarnaast is het ook heel goed mogelijk dat de frontcamera wordt verplaatst, net als bij de iPad 2022. De ultrawijde frontcamera zit daar op de lange kant van de iPad. Dit is handig voor bijvoorbeeld Facetime-gesprekken.

iPad kopen

Ben je nu op zoek naar een iPad? Dan zijn de iPad 2022 en iPad Air 2022 een prima keuze. De iPad Air 2022 is wat sneller en heeft ondersteuning voor de Apple Pencil 2. De iPad 2022 is dan weer wat goedkoper. Check voor de beste prijzen onze iPad 2022-prijsvergelijker of de iPad Air 2022-prijsvergelijker.

