iPad Air (2022) vs iPad Pro (2021): de verschillen zijn kleiner dan ooit

Dat een bedrijf niet alleen met buitenstaanders maar ook met zichzelf kan concurreren, bewijst Apple. De verschillen tussen de nieuwste iPad Air en iPad Pro zijn namelijk kleiner dan ooit. Je leest er alles over in deze iPad Air (2022) vs iPad Pro (2021) vergelijking.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad Air 2022 vs iPad Pro 2021

Tijdens het eerste Apple-evenement van dit jaar werd hij onthuld: de nieuwe iPad Air. We zijn inmiddels aanbeland bij de vijfde generatie en op papier is deze flink verbeterd ten opzichte van de vorige versie, die in 2020 verscheen.

Ook ten opzichte van de nieuwste iPad Pro (uit 2021) worden de verschillen steeds kleiner. De iPad Air (2022) heeft bijvoorbeeld precies dezelfde krachtige M1-chip. Deze processor zit ook in meerdere Apple-computers en voorziet de tablets van ontzettend veel rekenkracht. Ook heeft de nieuwste iPad Air een verbeterde camera, usb-c-oplaadpoort én 5G voor razendsnel mobiel internet.

Ironisch genoeg is Apple daardoor vooral met zichzelf aan het concurreren. Voor veel mensen is de iPad Air (2022) namelijk een betere deal dan de iPad Pro (2021). Volgens geruchten brengt Apple later dit jaar de iPad Pro (2022) uit, maar tot die tijd is de Air de grootste uitdager voor het Pro-model.

Het is daarom de hoogste tijd om de twee met elkaar te vergelijken. Zo weet jij welke iPad jij het beste kunt aanschaffen. Dit is de grote iPad Air 2022 vs iPad Pro 2021-vergelijking.

Scherm en design

Industrieel: zo kun je het ontwerp van zowel de iPad Pro als iPad Air omschrijven. Puur afgaande op uiterlijk zijn de verschillen dan ook klein. De iPad Air 5 heeft wel een iets compacter scherm (10,9 inch) dan het Pro-model (11 of 12,9 inch).

Over die formaten gesproken: de grootste iPad Pro is ook direct de beste iPad die Apple momenteel in het assortiment heeft. De grote blikvanger van dit model is het hoogwaardige mini-ledscherm. Deze technologie kan de individuele lichtjes van een scherm lokaal (per stuk) dimmen. Hierdoor blinkt de grootste iPad Pro (met 12,9 inch-scherm) met name uit in het tonen van contrasten.

Scherm van iPad Pro (2021).

Vergelijk je de ‘kleine’ iPad Pro van 2021 (11 inch) met de nieuwste iPad Air, dan worden de verschillen al een stuk kleiner. Beiden hebben bijvoorbeeld een simpel lcd-scherm, dat kwalitatief minder hoogstaand is dan mini-led.

Wel trekt de iPad Pro op schermgebied alsnog aan het langste eind. Dit komt vooral door ProMotion, een techniek die ervoor zorgt dat het beeldscherm maximaal 120 keer per seconde van pixels ververst. Dit levert hele soepele en vloeiende beelden op, bijvoorbeeld tijdens het gamen. Ondertussen blijft de nieuwste iPad Air op een ververssnelheid van 60Hz steken.

Ook kan het scherm van de iPad Pro (2021) iets helderder dan dat van de iPad Air (2022): 600 tegenover 500 nits. Het verschil is klein, maar wanneer je het scherm in fel zonlicht wil aflezen is meer nits altijd beter.

Het zonnetje in huis

Wie van kleuren houdt kan beter de iPad Air (2022) kopen. Deze tablet is namelijk in vijf kleuren verkrijgbaar, terwijl je bij de nieuwste iPad Pro maar uit twee varianten kunt kiezen. De Pro bevestigt hiermee voor de zakelijke gebruiker te zijn, terwijl de Air zich duidelijk op een breder publiek richt.

Kleuren iPad Air (2022) Kleuren iPad Pro (2021) Blauw Spacegrijs Paars Zilver Roze Spacegrijs Sterrenlicht

iPad Air (2022) iPad Pro (2021)

Let op de hardware

Werk je regelmatig met grote bestanden, bijvoorbeeld omdat je video’s en of foto’s bewerkt? Dan ben je waarschijnlijk op zoek naar een tablet met voldoende opslagruimte. Wat dat betreft heeft de iPad Pro duidelijk een streepje voor.

Dit model is namelijk maximaal met 2TB aan capaciteit verkrijgbaar. Wie niet zoveel opslag nodig heeft kan ook voor een model met 128GB, 256GB, 512GB of 1TB gaan.

De iPad Air (5) is slechts in twee edities verkrijgbaar: met 64GB of 256GB. Wij raden aan om vooraf goed over je keuze na te denken, want de opslagruimte kun je achteraf niet handmatig uitbreiden.

Verder is het belangrijk om te weten dat de iPad Air (2022) met 8GB werkgeheugen komt. Kort gezegd zorgt werkgeheugen ervoor dat je tablet meerdere apps en processen naast elkaar kan draaien, zonder dat ze hoeven te worden afgesloten. De nieuwste iPad Pro staat er wat dat betreft beter voor, want deze kun je met 8GB of 16GB aan RAM kopen.

Ook een verschil betreft de aansluiting. Beide tablets hebben een usb-c-aansluiting, maar alleen de iPad Pro ondersteunt de standaard Thunderbolt 4.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Camera

Ook op cameragebied trekt de Pro-tablet aan het langste eind. Deze heeft achterop namelijk twee camera’s, terwijl de iPad Air het met een enkele camera moet rooien. Beide modellen hebben een 12 megapixel-groothoekcamera.

De iPad Pro van 2021 heeft echter ook een 10 megapixel-ultragroothoekcamera. Zoals de naam al doet vermoeden, gebruik je deze voor het maken van groothoekfoto’s. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van een landschapsfoto, of wanneer je een foto van een groep mensen wil maken.

Bijkomend voordeel van de ultragroothoekcamera op de iPad Pro (2021) is dat je 2 keer optisch kunt uitzoomen (met weinig tot geen kwaliteitsverlies). Ook is het mogelijk om in de videostand tot 3 keer digitaal in te zoomen. Hierbij kan, in tegenstelling tot optisch inzoomen, wél kwaliteitsverlies plaatsvinden.

Verder heeft de nieuwste iPad Pro nog wat exclusieve camerafuncties. Denk bijvoorbeeld aan de Portretmodus, waardoor selfies een stuk mooier worden. Ook heeft dit model in totaal vier speakers (terwijl de iPad Air er ‘slechts’ twee heeft) en kun je aan de slag met de LiDAR-scanner.

Camera van iPad Pro (2021).

Opladen en ontgrendelen

De iPad Air (2022) is behoorlijk veranderd ten opzichte van de vorige iPad Air (2021), maar aan één ding is niet gesleuteld: Touch ID. Je ontgrendelt de tablet dus nog steeds via de vingerafdrukscanner in de aan-/uitknop. Op de iPad Pro (2021) staan de zaken er heel anders voor. Deze ontgrendel je immers via Face ID, oftewel gezichtsherkenning.

Een ander klein, maar voor sommigen essentieel verschil, heeft met de oplaadpoort te maken. Alhoewel beiden een usb-c-oplaadpoort hebben, is die van de iPad Pro (2021) toch nét iets beter. Deze biedt namelijk ondersteuning voor Thunderbolt/usb-4. Puur praktisch gezien zorgt dit ervoor dat je bestanden met een maximale snelheid van 40 gigabit per seconde kunt overzetten.

Ter vergelijking: bij de iPad Air (2022) haal je een maximale snelheid van 10 gigabit per seconde. Dit verschil zal voor de meeste mensen verwaarloosbaar zijn, maar mensen die regelmatig grote bestanden heen en weer verplaatsen (zoals fotografen) gaan deze nuance wel merken. In combinatie met randapparatuur is de iPad Pro namelijk een stuk sneller (voor harde schijven) en er kunnen hogere resolutie worden aangestuurd (op Apple’s Studio Display).

iPad Air (2022).

Een flink prijsverschil

Tot slot mag ook het prijsverschil niet onbenoemd blijven. Het moge duidelijk zijn dat de iPad Pro (2021) op papier een betere tablet is, maar daar betaal je dan ook voor. De tablet heeft een officiële vanafprijs van 899 euro (of 1219 euro voor het 12,9 inch-model). De iPad Air (2022) is er vanaf 698,50 euro.

Wil je de iPad Pro (2021) kopen? Gebruik dan onderstaande prijsvergelijker om de beste deals te vinden. Je kunt het aanbod van bekende webwinkels filteren op prijs, levertijd en bijvoorbeeld opslagcapaciteit. Het goedkoopst ben je uit door een refurbished iPad Pro (2021) te kopen. Dit soort tablets zijn eerder gebruikt, maar technisch in nieuwstaat én (flink) goedkoper dan een spiksplinternieuw model.

Of ga je de iPad Air (2022) kopen? Ook dan helpt onze prijsvergelijker je verder. De tablet wordt vanaf 18 maart 2022 uitgeleverd en is momenteel te pre-orderen (vooruitbestellen) via onderstaande winkels:

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij Bol.com

Pre-order bij YourMacStore

Pre-order bij Amac

Pre-order bij Belsimpel