iPad Air 2022 vs iPad 2021: welke moet je kiezen?

Ben je toe aan een nieuwe iPad? Dan kan het zomaar dat je twijfelt tussen de iPad Air 2022 of de iPad 2021. Wat zijn precies de verschillen en welke iPad moet je kiezen? In dit koopadvies helpen we je op weg.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad Air 2022 vs iPad 2021

De iPad line-up bestaat uit vier iPad-modellen. De iPad Pro is voor de meeste mensen met een startprijs van 899 euro te duur. De iPad mini is voor de meeste mensen met een scherm van 8,3 inch te klein. Blijven over: de iPad Air en de ‘gewone’ iPad. Maar welke moet je hebben?

De verschillen tussen de twee zijn groot en dat is al af te zien aan de prijs. De iPad 2021 heeft een startprijs van 389 euro. Voor de iPad Air 2022 betaal je bijna het dubbele: 698,50 euro. Moet je gaan voor de goedkoopste iPad 2021, of is de iPad Air zijn meerprijs waard? Je ontdekt het in dit koopadvies.

1. Scherm en formaat

Als het gaat om de schermgrootte, ontlopen de iPads elkaar niet zoveel. De iPad Air heeft een schermdiagonaal van 10,9 inch; bij de 9e generatie iPad is dat 10,2-inch. Het aantal pixels per inch is hetzelfde: 264 ppi. Dit betekent dat de schermen even scherp zijn. Wel heeft de Air een gelamineerd display en antireflectiecoating. Dit zorgt voor minder weerkaatsing, waardoor het display van de Air beter is af te lezen als je in de zon bent.

Hoewel de iPad Air een iets groter scherm heeft, is hij compacter dan de reguliere iPad. Dit komt doordat de iPad Air geen thuisknop heeft, waardoor er meer scherm in de behuizing past. Dit zijn de afmetingen:

Formaat iPad Air: 247,6 x 178,5 x 6,1 millimeter.

Formaat iPad: 250,6 x 174,1 x 7,5 millimeter.

De iPad Air is dus iets minder hoog, maar wel breder. Ook is de iPad Air platter, waardoor het gewicht (461 gram) ook minder zwaar is dan het gewicht van de 9e generatie iPad (498 gram).

2. Ontwerp

Leg je de iPad Air 2022 en iPad 2021 naast elkaar, dan zie je duidelijke verschillen. De Air (zie hieronder) heeft een eigentijds ontwerp waarbij het display bijna de gehele voorkant beslaat. De thuisknop ontbreekt. Apple heeft de vingerafdrukscanner geïntegreerd in de aan/uit-knop, boven de iPad. Het ontgrendelen doe je dus – net zoals bij de gewone iPad – met Touch ID.

De iPad 2021 (zie hieronder) is gestoken in een jasje dat gedateerder oogt. De thuisknop voor Touch ID is er nog steeds, en ook boven het display heeft de iPad relatief brede randen. De iPad is verkrijgbaar in twee kleuren: spacegrijs en zilver. Bij de iPad Air is het kleurenpalet uitgebreider: spacegrijs, sterrenlicht (geelachtig), roze, paars en blauw.

3. Processor en werkgeheugen

Ben je van plan om je iPad te gebruiken voor grafisch intensieve taken, zoals Photoshop, videobewerking, of augmented reality? Dan is de iPad Air de tablet die je moet hebben. Hij heeft met de M1-chip een processor van desktopklasse. Die is ook te vinden in verschillende recente Macs, zoals de 13-inch MacBook Pro en iMac 2021.

De iPad 2021 heeft een A13 Bionic-chip aan boord, die we ook kennen van de iPhone 11 (Pro). Deze chip is nog steeds erg krachtig en de iPad 2021 voelt soepel en snel aan. Pas wanneer je aan de gang gaat met apps die om veel grafische spierballen vragen, merk je dat de iPad eerder zijn grenzen aanloopt.

De iPad Air heeft ook meer werkgeheugen: 8 GB. Bij de instap-iPad is dat 3 GB. Dit merk je vooral wanneer je meerdere apps tegelijk gebruikt of zware programma’s draait. Bij de iPad Air werkt alles net wat vlotter als je veel apps open hebt staan.

4. Camera

Een iPad koop je meestal niet vanwege de camera; daar heb je je iPhone al voor. Mocht je die niet hebben of liever foto’s schieten met een tablet, dan beleef je meer plezier aan de iPad Air. Die heeft achterop een groothoekcamera van 12 megapixels. De foto’s zijn van een vergelijkbare kwaliteit als de meeste recente iPhone-modellen, zoals de iPhone SE 2022.

De ‘gewone’ iPad heeft aan de achterkant een 8-MP groothoekcamera. Dat betekent minder beeldinformatie en dus ook kwalitatief minder goede foto’s. Dat geldt ook voor de video’s. Het opnemen kan alleen in HD, terwijl de iPad Air ook filmt in 4K met 60 frames per seconde (fps).

In dit tijdperk van videobellen is de camera aan de voorkant misschien belangrijker. Die is bij beide iPads uitstekend: zowel de Air als de instap-iPad heeft een 12-MP camera aan de voorkant. Dit is een ultragroothoeklens. Ook ondersteunen de iPads de functie ‘Middelpunt’, waarbij software je tijdens het videobellen gecentreerd in beeld houdt – ook als je door de kamer beweegt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Aansluiting en 5G

De iPad 2021 heeft net zoals de iPhone een Lightning-aansluiting. Bij de iPad Air heb je een andere oplaadkabel nodig: usb-c. Dit heeft als voordeel dat je er meer randapparatuur op kunt aansluiten, zoals een externe harde schijf of monitor.

Ook een belangrijk verschil is dat de iPad Air in tegenstelling tot de reguliere iPad compatibel is met het Magic Keyboard. Dit is een toetsenbord met een ingebouwd trackpad, waarmee je de tablet omturnt in een soort MacBook. Ideaal als je van plan bent om de iPad ook te gebruiken als een laptop.

Wil je met je iPad ook zonder wifi het internet op, dan kies je voor een iPad met Cellular. Bij de iPad Air kan het mobiel internetten met de hoogste snelheid: 5G. Bij de instap-iPad blijft mobiel internet beperkt tot 4G.

6. Prijs

Het prijsverschil tussen de iPad Air 2022 en iPad 2021 is groot. Hoeveel je precies betaalt, hangt af van de opslagcapaciteit die je kiest (64 of 256 GB) en of je een uitvoering met Cellular (mobiel internet) wilt. Bij de iPad Air begint de prijs in ieder geval bij een kleine 700 euro. Bij de 9e generatie iPad begint de prijs bij 389 euro.

Prijs iPad Air 2022

iPad Air (64 GB): 698,50 euro

iPad Air (256 GB): 868,50 euro

iPad Air (64 GB + Cellular): 868,50 euro

iPad Air (256 GB + Cellular): 1038,50 euro

Prijs iPad 2021

iPad (64 GB): 389 euro

iPad (256 GB): 559 euro

iPad (64 GB + Cellular): 529 euro

iPad (256 GB + Cellular): 699 euro

Conclusie en koopadvies: iPad Air vs iPad

Welke iPad de beste keuze is, hangt af van wat je ermee doet. Wil je een tablet om te surfen over het internet, video’s bekijken, af en toe een game spelen en andere huis-tuin-en-keuken-dingen? Dan is de iPad 2021 jouw iPad. Hij is veruit de goedkoopste, maar doet wat je van een iPad verwacht en gaat nog jaren mee. Wil je meer met je iPad, bijvoorbeeld tekenen in ProCreate, foto’s bewerken in Affinity Photo, of aan de slag met andere grafisch intensieve apps? Of wil je de iPad in combinatie met een toetsenbord gebruiken als je thuiswerklaptop? Dan is de iPad Air zijn meerprijs waard.

Vergelijk de prijzen

Online-winkels stunten regelmatig met aanbiedingen. Maar bij welke winkel ben je het voordeligst uit? Check het in de prijsvergelijker: