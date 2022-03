De iPad Air 2022 is nu in Nederland verkrijgbaar: dit zijn de beste deals

Het wachten is voorbij! De nieuwe iPad Air 2022 is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar. In dit artikel zetten we de beste deals voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apples nieuwe iPad Air ligt nu in de winkels

We moesten nog even geduld hebben, maar vanaf vandaag is de gloednieuwe iPad Air 2022 officieel verkrijgbaar in Nederland. Het apparaat is vooral qua snelheid een flinke upgrade ten opzichte van zijn voorganger, de iPad Air 2020. Dat komt omdat de nieuwe tablet een M1-chip onder de motorkap heeft. Deze chip zagen we eerder al in bijvoorbeeld de MacBook Pro en de iPad Pro.

Wil je de nieuwe iPad Air in de winkel halen of online bestellen? Denk dan even goed na over de hoeveelheid opslagruimte die je nodig hebt. De iPad Air 2022 is verkijgbaar met 64GB en 256GB opslag. 64GB is anno 2022 eigenlijk te weinig – zeker als je jouw iPad Air professioneel wil gebruiken. Wij raden dan ook aan om voor het 256GB-model te gaan. Denk ook even na over de kleur die je het mooist vindt. De tablet is te koop in de kleuren spacegrijs, paars, blauw, roze en sterrenlicht.

iPad Air 2022 kopen

Koop bij Coolblue

Koop bij MediaMarkt

Koop bij Bol.com

Koop bij Belsimpel

Koop bij Amac

Koop bij Yourmacstore

Vergeet niet dat je te maken hebt met levertijden, als je jouw iPad Air online bestelt. Veel mensen willen de gloednieuwe tablet hebben, dus de voorraad is wellicht beperkt. Op het moment van schrijven is de levering op Apples website al helemaal naar april verplaatst. Gelukkig heb je hem bij de meeste andere aanbieders nog gewoon de volgende dag in huis.

Wil je de iPad Air 2022 ondanks de langere levertijd toch het liefst bij Apple zelf bestellen? De uitvoering met 64GB opslaggeheugen is te koop voor 698,50 euro. De 256GB-variant kost 868,50 euro voor. Het is gratis om bij de Apple Store je iPad te voorzien van een inscriptie.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de iPad Air 2022

Zoals gezegd draait de iPad Air 2022 op een razendsnelle M1-chip. Deze chip is een stuk sneller dan de A14-chip van de iPad Air 2020. Dankzij zijn nieuwe processor kan de iPad Air 2022 zelfs de zwaarste programma’s met gemak aan. De nieuwe tablet is dankzij zijn nieuwe chip namelijk net zo krachtig als de MacBook Air en de iPad Pro. Je kunt met gemak video’s monteren, photoshoppen en andere professionele taken uitvoeren.

Ook heeft de iPad Air nu eindelijk 5G-ondersteuning. Je kunt onderweg dus razendsnel internetten, films streamen en online gamen – mits je een 5G-abonnement afsluit in combinatie met je nieuwe tablet. Dit zorgt voor extra kosten, dus houd daar rekening mee.

Apple heeft de nieuwe iPad Air een geüpgradede 12 megapixel-selfiecamera gegeven. Deze camera ondersteunt Middelpunt. Dit is een functie die jou tijdens het videobellen áltijd in de spotlights zet.

Wil je lezen over onze ervaringen met de iPad Air? Houd dan de website in de gaten voor de uitgebreide review. Meld je ook vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief en download de gratis iPhoned-app.