iPad Air 2022 review round-up: bescheiden upgrade, maar toch lovende kritieken

De eerste reviews van de iPad Air 2022 zijn binnen. Verschillende internationale media mochten de tablet al even testen, dus de eerste kritieken zijn bekend. In deze iPad Air 2022 review round-up zetten we de eerste bevindingen op een rij.

iPad Air 2022 reviews

De iPad Air 5 werd begin maart door Apple onthuld en ligt morgen (vrijdag 18 maart) voor het eerst in de winkels. De eerste recensenten beschrijven de tablet als een matig verbeterde versie van een toch al uitstekende iPad Air van de vierde generatie.

Aan de buitenkant is de iPad Air 2022 namelijk identiek aan zijn voorganger. De belangrijkste verbeteringen zijn een krachtige M1-processor, een verbeterde selfiecamera en ondersteuning voor de videobel-functie Middelpunt. Maar ondanks dat het om een bescheiden upgrade gaat, zijn de tech-journalisten overwegend enthousiast.

Het display

Het 10,9-inch display van de Air is een fractie kleiner dan het scherm van de 11-inch iPad Pro. ‘Maar het is nog steeds groot genoeg voor een geweldige filmervaring’, aldus Dan Seifert van The Verge.

Een groter verschil met het iPad Pro-scherm is dat de Air geen ProMotion heeft, waarbij het scherm tot twee keer sneller ververst: 120 in plaats van 60 Hz. ‘De meeste mensen zullen ProMotion niet missen’, oordeelt Seifert. ‘Het maakt scrol-animaties soepeler, maar als je statistische tekst leest of video bekijkt, maakt het geen verschil.’

Niet iedereen is het daarmee eens. ‘In tegenstelling tot de iPad Pro heeft de iPad Air 2022 geen ProMotion in het scherm en je kunt de afwezigheid ervan merken’, vindt Mike Epstein van Populair Science. Sommige apps met veel beweging – games zoals Teamfight Tactics en Twitter – stotteren nog steeds van tijd tot tijd.’

Wij denken overigens dat je dit langzamere verversen pas opmerkt als je een scherm van 120 Hz gewend bent, zoals bij de iPad Pro 2021 of iPhone 13 Pro (Max).

M1-processor

De vijfde generatie iPad Pro beschikt over een ongelooflijk snelle processor, die de iPad Pro 2021 ook heeft: de M1. Het is een chip die ook in veel Macs wordt gebruikt. De processor heeft acht CPU-cores: vier high-performance en vier efficiency cores. De GPU is ook acht cores.

‘Dankzij deze processor levert de iPad Air 5 ongeëvenaarde prestaties voor complexe beeldbewering in Affinity Photo, het tekenen en weergaven van 3D-werelden in SketchUp, of het creëren van een filmisch meesterwerk in LumaFusion’, schrijft Samuel Gibbs van The Guardian.

Ook tech-journalist Epstein van Popular Science is enthousiast. ‘De meeste apps werken ongelooflijk soepel, ook de veeleisende creatieve apps zoals het teken met Penbook, beeldbewerking zoals Adobe Photoshop en games als Genshin Impact.’ Benchmarktesten toonden overigens aan dat de iPad Air net zo snel is als de iPad Pro 2021 die ook een M1 heeft. De processor is dus niet teruggelokt.

Camera

Een belangrijke verbetering van de iPad Air is een verbeterde 12 MP-ultragroothoeklens aan de voorkant. Die zorgt niet alleen voor een scherper beeld, maar maakt ook een nieuwe functie mogelijk: Middelpunt. Deze functie zagen we al bij de andere iPad-modellen en die gebruikt kunstmatige intelligentie om een persoon tijdens het videobellen gecentreerd te houden. ‘Ik denk dat de meeste mensen niet veel bewegen als ze videogesprekken voeren, maar het is toch een handige functie’, vindt Nathan Ingraham van Engadget.

Wel balen de recensenten van de positie van de selfiecamera. De meeste mensen gebruiken de iPad in de liggende modus en dan bevindt de cameralens zich aan de zijkant van het scherm, in plaats van het midden. ‘Het is vooral onhandig als je een videogesprek voert terwijl de tablet aan het toetsenbord is bevestigd. Seifert van The Verge noemt dit ‘een voortdurende ergernis van de complete iPad line-up’.

Conclusie

De recensenten zijn het erover eerst: de nieuwe iPad Air is een bescheiden upgrade van de vorige generatie. Dat klinkt negatief, maar dat is het niet. Tech-editor Ingraham van Engadget beschrijft dit treffend. ‘Voor alle duidelijkheid, de Air is een uitstekende tablet. Hij is extreem snel, heeft een prachtig scherm, een ecosysteem van hoogwaardige apps en zal de komende jaren een capabel apparaat zijn. Als ik niet enthousiast klink, is dat omdat dit voorheen ook zo was.’

Ook Epstein van Popular Science is lovend over de nieuwe tablet. ‘De Air doet alles naadloos, van het spelen van games tot het maken van content, en van het surfen op het web tot tekstverwerking. Hij kan zelfs de basisprincipes van een thuiswerkbaan aan, zeker in combinatie met het Magic Keyboard.’

iPad Pro (2022)

Volgens Seifert van The Verge kan de Air zo’n beetje alles wat de 11-inch iPad Pro kan, maar dan voor een paar honderd euro minder. ‘Veel mensen zullen zich afvragen of ze de Air moeten kopen in plaats van een 11-inch iPad Pro, en ik denk dat de keuze eenvoudig is: koop de Air. Je geeft daarvoor het ProMotion-display, Face ID, een paar luidsprekers, een extra camera aan de achterkant en de optie voor mmWave 5G op. Daarvan zou ik Face ID het meest missen, maar ik denk niet dat het de moeite waard is om er $200 voor uit te geven.’