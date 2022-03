iPad Air 2022 release: dit moet je weten!

Het is zover! Apple heeft de nieuwe iPad Air officieel gepresenteerd tijdens het Apple-event Peek Performance. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over de release van de iPad Air 2022!

iPad Air 2022 release

In 2021 vernieuwde Apple de complete iPad line-up, maar kreeg de iPad Air als enige geen nieuwe versie. De iPad Air heeft in september 2020 voor het laatst een update gekregen. Destijds werd de Air flink vernieuwd. Hij kreeg het design van de iPad Pro, waarbij de thuisknop ontbreekt en de randen om het scherm erg smal zijn.

De release van de nieuwe iPad Air 2022 betekent dat er de tablet nu eindelijk een aantal vernieuwingen heeft gekregen. Welke dat precies zijn lees je hieronder.

Ontwerp van de iPad Air 2022

Het ontwerp van de iPad Air was in 2020 al flink op de schop gegaan. Dit jaar blijft het ontwerp gelijk. Dit betekent dat de Air wederom een 10,9-inch lcd-scherm heeft. Face ID is niet aanwezig en Apple gebruikt in plaats daarvan een vingerafdrukscanner (Touch ID) in de aan/uit-knop. Ook is de usb-c-aansluiting nog steeds aanwezig, maar deze is wel sneller.

De iPad Air 2020 werd geleverd in het zilver, spacegrijs, roségoud, mintgroen en hemelsblauw en de iPad air 2022 is ook weer beschikbaar in vrolijke tinten.

Ondersteuning voor 5G

De iPad Pro 2021 en iPad mini 2021 kregen al 5G-ondersteuning, maar de Air had dit nog niet. De nieuwste generatie brengt daar verandering in. De release van de iPad Air 2022 betekent dat de iPad Air nu ook verbinding kan maken met 5G-netwerken. Daarmee wordt mobiel internet sneller en stabieler.

Krachtige processor: snel, sneller, snelst

Bij een nieuwe release van de iPad Air 2022 hoort ook een upgrade voor de processor. De iPad Air heeft nu de M1-chip, die je misschien wel kent van de iPad Pro 2021. De vorige iPad Air had nog een A14-chip. Dit maakt de iPad Air toch weer een stuk krachtiger dan het vorige model. Oorspronkelijk werd gedacht dat de iPad Air 2022 een A15-chip zou krijgen, net als in de iPhone 13. Dat bleek uiteindelijk toch waar.

iPad Air 2022 camera

De gewone iPad, iPad mini én iPad Pro kregen aan de voorkant een verbeterde camera, waardoor de tablet geschikter werd voor videobellen. Apple doet dit kunstje nu ook bij de iPad Air.

De Air beschikt nu over dezelfde nieuwe camera-functies, zoals Middelpunt. Hierbij zorgt Apple met behulp van software dat je tijdens het videobellen gecentreerd in beeld blijft – ook als je door de woonkamer loopt.

iPad Air 2022 prijzen

Apple voert geen hele grote veranderingen door bij de release van de iPad Air 2022. Dit betekent dat de prijzen voor de iPad Air 2022 beginnen bij 599 dollar.

iPad Air 2022 kopen

