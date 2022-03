iPad Air 2022 prijzen: kwaliteit mag wat kosten

Apple lanceerde gisteravond de nieuwe iPad Air 2022: Een dunne tablet voor een mooie prijs. Lees in dit artikel alles over het kopen en de prijs van de iPad Air 2022.

iPad Air 2022 prijs

De nieuwe iPad Air 2022 is bij de officiële Apple Store verkrijgbaar vanaf 698,50 euro Daarmee zit deze nieuwe tablet precies tussen de ‘reguliere’ iPad en de iets duurdere iPad Pro in. Deze nieuwe release is dus dé middenweg met goede nieuwe functies en geen extreem hoge kosten. Met de M1-chip kan deze iPad Air 2022 alles aan is hij volgens ons zelfs een nóg betere deal geworden. Deze chip kennen we al bijvoorbeeld van de MacBook Air.

De iPad Air 2020, zonder deze nieuwe chip, werd in dat jaar verkocht voor 669 euro. De prijs van de nieuwe iPad Air 2022 is dus ongeveer 30 euro meer. Dit zijn alle prijzen voor de verschillende uitvoeringen van de iPad Air 2022:

iPad Air 2022 (64GB +wifi): 698 euro

iPad Air 2022 (64GB + wifi + cellular): 868 euro

iPad Air 2022 (256GB + wifi) 868 euro

iPad Air 2022 (256GB + wifi + cellular) 1.038 euro

De uitvoering met 64GB opslaggeheugen is dus te koop vanaf 698,50 euro. Voor het eerst plaats Apple in de Air ook 256GB aan interne opslag. Hier betaal je minimaal 868,50 euro voor. Het is gratis om bij de Apple Store je iPad te voorzien van een inscriptie. Voor de verschillende kleuren (spacegrijs, sterrenlicht, blauw, roze en paars) betaal je geen meerprijs.

Prijzen van de extra’s

Als je iets meer neerlegt krijg je een 2e generatie Apple Pencil van 135 euro erbij. Hetzelfde geldt voor de 339 euro voor een Magic Keyboard voor iPad Air (5e generatie). De Smart Keyboard Folio voor iPad Air (5e generatie) kun je toevoegen aan je aankoop als je 199 euro bijlegt.

Voor 89,00 euro bescherm je alles met AppleCare+ tot twee jaar lang tegen schade door vallen en morsen.

Vanaf 11 maart te bestellen

Check vrijdag 11 maart onze prijsvergelijker voor de beste prijs en actuele levertijden van deze iPad om de beste deal te scoren. Je haalt de iPad Air 2022 onder andere bij: