iPad Air 2022 nu te bestellen: dit zijn de beste prijzen

Het wachten is voorbij! Sinds vandaag kun je de iPad Air 2022 pre-orderen. In dit artikel lees je waar je de beste iPad Air 2022-prijzen vindt!

iPad Air 2022 nu te koop

Ben je op zoek naar een nieuwe iPad? Apple heeft onlangs de nieuwe iPad Air 2022 aangekondigd. Om 14.00 uur Nederlandse tijd is de pre-order van start gegaan, waardoor het mogelijk is om de nieuwe iPad Air te reserveren. Er is vlak na de lancering van nieuwe Apple-producten altijd een beperkte voorraad. Wil je de iPad Air 2022 zo snel mogelijk in huis? Dan is het een slim idee om een pre-order te plaatsen.

Denk vooraf even goed na over de hoeveelheid opslagruimte die je nodig hebt. De iPad Air 2022 is verkijgbaar met 64GB en 256GB opslag. 64GB is anno 2022 eigenlijk te weinig – zeker als je jouw iPad Air professioneel wil gebruiken. Wij raden dan ook aan om voor het 256GB-model te gaan.

Tot slot moet je natuurlijk een kleurtje kiezen. De iPad Air 2022 is verkrijgbaar in vijf kleuren: spacegrijs, roze, blauw, paars en sterrenlicht. Het gaat dan alleen om de aluminium behuizing; de voorkant van ieder model is zwart. Volgende week vrijdag (18 maart) worden de eerste exemplaren bezorgd.

iPad Air 2022 bestellen

Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij Bol.com

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Amac

Pre-order bij Yourmacstore

Apple verkoopt de iPad Air 2022 natuurlijk ook gewoon via zijn eigen website voor soortgelijke prijzen als zijn voorganger. De uitvoering met 64GB opslaggeheugen is te koop voor 698,50 euro. De 256GB-variant kost 868,50 euro voor. Het is gratis om bij de Apple Store je iPad te voorzien van een inscriptie.

Razendsnelle M1-chip, 5G-internet en Middelpunt

Bij een nieuwe iPad-release hoort ook een upgrade voor de processor. De nieuwe iPad Air heeft de M1-chip, die je misschien wel kent van de iPad Pro 2021. Het is een desktopwaardige processor, die alle concurrentie omver blaast. De vorige iPad Air had nog een A14-chip, dus dit een is een flinke upgrade waar je zeker wat van gaat merken.

Ook krijgt de tablet eindelijk ondersteuning van 5G-internet. Je kunt onderweg dus voortaan razendsnel internetten, films streamen en online gamen – mits je een 5G-abonnement afsluit in combinatie met je nieuwe tablet. De iPad Pro en de iPad mini ondersteunen al 5G, dus het is fijn dat de iPad Air niet langer achterblijft.

Apple heeft de nieuwe iPad Air een geüpgradede 12 megapixel-selfiecamera gegeven. Deze camera ondersteunt Middelpunt. Dit is een functie die jou tijdens het videobellen áltijd in de spotlights zet.

Wil je lezen over onze ervaringen met de iPad Air? Houd dan de website in de gaten voor de uitgebreide review. Meld je ook vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief en download de gratis iPhoned-app.