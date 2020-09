Heb je momenteel een iPad Air uit 2019 en denk je erover na om de nieuwe versie in huis te halen? In dit artikel zetten we de verschillen tussen de iPad Air 2020 en iPad Air 2019 op een rijtje.

iPad Air 2020 vs iPad Air 2019: 6 belangrijkste verschillen

Eindelijk heeft de iPad Air een nieuw design gekregen. Ook is de tablet een stuk sneller dan zijn voorganger. In dit artikel kijken we naar alle verschillen tussen de Air uit 2019 en 2020. Ook geven we een aankoopadvies: is de nieuwe Air vernieuwend genoeg om in huis te halen?

1. Groter scherm

De meest in het oog springende vernieuwing van de iPad Air is het grotere scherm. Het 2020-model heeft namelijk een 10,9 inch-scherm, terwijl de vorige generatie op 10,5 inch blijft steken.

Deze schermvergroting is overigens niet ten koste gegaan van de resolutie, want het aantal pixels per inch (ppi) blijft 264. Met andere woorden: films, games en apps ogen, ondanks het grotere scherm, nog net zo scherp.

2. Beveiliging: geen Face ID, wel Touch ID

Verder heeft de iPad Air 2020 een nieuw design: de schermranden zijn een stuk kleiner geworden. Dit zorgt er ook voor dat er aan de onderkant geen ruimte meer is voor de fysieke thuisknop.

De vingerafdrukscanner zit daarom nu aan de bovenkant bij de aan/uit-knop, zodat je de tablet alsnog snel en veilig kunt ontgrendelen. Face ID dus niet aanwezig op de nieuwe Air: die functie blijft voorbehouden aan de duurdere iPad Pro’s.

3. Hardware: razendsnelle processor

De iPad Air 2020 wordt aangedreven door de kersverse A14 Bionic, Apples nieuwste processor. Dit is opvallend, want volgens het geruchtencircuit krijgen de nog onaangekondigde iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini dezelfde chip.

Ter vergelijking: de vorige iPad Air maakt gebruik van de A12-processor uit 2018 en de iPad Pro uit 2020 heeft een A13X-processor. In theorie is de nieuwe iPad Air dus krachtiger dan de huidige Pro.

4. Ondersteuning voor Apple Pencil 2

Ook handig: de nieuwe Air kan overweg met de tweede generatie Apple Pencil. De iPad Air uit 2019 kun je alleen in combinatie met Apples eerste stylus gebruiken. De Apple Pencil 2 kun je bijvoorbeeld draadloos opladen. Ook klikt hij automatisch vast aan de bovenkant van de nieuwe Air dankzij de magnetische strip. Verder kan de nieuwe versie overweg met het Magic Keyboard, Apples nieuwe toetsenbord.

5. Opladen: Apple stapt af van Lightning

De iPad Air 2020 is een stuk veelzijdiger dan zijn voorganger. Dat heeft vooral te maken met de aansluitingen. Apples eigen Lightning-poort maakt namelijk plaats voor usb-c, dat veel beter ondersteund wordt.

Wanneer je de nieuwe Air bijvoorbeeld met een extern scherm, harde schijf of camera wil koppelen, hoef je dus niet langer te rommelen met allerlei koppelstukjes. In plaats daarvan sluit je randapparatuur direct aan via de usb-c-aansluiting.

Die nieuwe poort heeft nog een ander voordeel: sneller opladen. Je kunt de tablet met maximaal 20 Watt aan vermogen opladen. Extra fijn is dat deze oplader in de verpakking zit en je hem er dus niet los bij hoeft te kopen.

6. Betere camera

Tot slot heeft de iPad Air 2020 een betere camera dan zijn voorganger. De achterste sensor heeft een resolutie van 12 megapixel: de Air uit 2019 blijft op 7 megapixel ‘steken’. Aan de 7 megapixel-frontcamera is niet gesleuteld. Dat is jammer, want helemaal in tijden van veel thuiswerken zou dit een fijne upgrade zijn.

Aankoopadvies

Samenvattend: is de iPad Air 2020 een goede aankoop? Absoluut, wat ons betreft. Hij heeft dezelfde processor als de iPhone 12 vermoedelijk krijgt, is dankzij de usb-c-aansluiting een stuk veelzijdiger en beschikt over een fris design.

Wanneer je momenteel op zoek bent naar een nieuwe iPad, maar het instapmodel te beperkt en de iPad Pro te duur vindt, dan is de iPad Air 2020 zonder twijfel de Apple-tablet met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Dat gezegd hebbende: wanneer je nu een iPad Air uit 2019 hebt is de overstap absoluut niet noodzakelijk. Wanneer je huidige tablet nog prima functioneert, heb je hier waarschijnlijk weinig reden toe.

iPad Air 2020 kopen

Wil je de iPad Air 2020 kopen? Het instapmodel (met wifi en 64GB opslag) kost 669 euro. Voor de versie met 256GB-opslag betaal je 839 euro. Wil je de iPad Air 2020 in combinatie met mobiel internet gebruiken?

Dan moet je de cellular-versie in huis halen. Deze uitvoeringen kosten respectievelijk 809 en 979 euro. Gebruik onderstaande prijsvergelijker om de beste deals te vinden en bijvoorbeeld op kleur te filteren.