‘iPad Air 2020 krijgt usb-c in plaats van Lightning-poort’

De nieuwe iPad Air zou een stuk meer op de iPad Pro gaan lijken. Een nieuw gerucht stelt dat de iPad Air 2020 een usb-c-poort krijgt.

De vierde generatie van de iPad Air laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten. Volgens een nieuw gerucht van MacOtakara zou het nieuwe model meer veranderingen met zich meebrengen dan gedacht. De Japanse website schrijft op basis van ingewijden dat de iPad Air 2020 een usb-c-poort krijgt in plaats van een ouderwetse Lightning-aansluiting.

Dat zou de eerste keer zijn dat Apple een andere iPad dan de iPad Pro uitrust met deze aansluiting. Goed nieuws, want een usb-c-poort is een veel breder ondersteunde aansluiting, zodat je bijvoorbeeld de tablet op een extern scherm kunt aansluiten of een externe harde schijf rechtstreeks aan je iPad kunt koppelen.

Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuwe iPad Air die op de 11 inch iPad Pro uit 2018 is gebaseerd. Dat zou ook betekenen dat de iPad Air een nieuw ontwerp krijgt met smallere schermranden en een voorkantvullend scherm. Daarmee zou de Air zich meer onderscheiden van de iPad 2019, het instapmodel dat een stuk goedkoper is maar er wel nagenoeg hetzelfde uitziet.

‘Nieuwe iPad mini volgt later’

Daarnaast zou Apple ook aan een nieuwe iPad mini werken, al zou die nog wat langer op zich laten wachten. De nieuwe mini zou pas op zijn vroegst in 2021 verschijnen en wel gewoon weer een Lightning-poort krijgen. Apple is de Lightning-aansluiting dus nog niet aan het uitfaseren, maar wil de iPad Air simpelweg meer een Pro-imago gaan geven in 2020.

Wanneer we deze iPad Air 2020 kunnen verwachten, is lastig in te schatten. Sommige geruchten stellen dat de tablet ergens in de tweede helft van 2020 verschijnt, al brengt Apple doorgaans nieuwe iPads uit als de scholen weer beginnen. Houd iPhoned de komende tijd dus in de gaten, want zodra Apple deze tablet officieel presenteert lees je het als eerste bij ons.