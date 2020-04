Een opmerkelijke verzameling aan geruchten duikt op van een betrouwbare bron. Deze laat zien waar Apple allemaal stilletjes aan werkt.



‘iPad Air 2020 Touch ID zit onder het scherm’

Het nieuws is afkomstig van een anonieme Twitter-account, die ons al vaker accurate Apple-geruchten heeft gegeven. In een serie tweets presenteert het account meerdere producten waar Apple achter de schermen mee bezig zou zijn. Sommige zouden op zijn vroegst pas in 2021 verschijnen, waardoor het mogelijk om vroege prototypes zou gaan.

Het Twitter-account L0vetodream schrijft dat Apple werkt aan een iPad Air met een Touch ID-sensor die onder het scherm verwerkt zit. Dat zou betekenen dat na de iPad Pro ook de iPad Air een welkome design-opknapbeurt krijgt. De iPad Air heeft nog steeds forse schermranden, terwijl Apples producten hier juist steeds meer afstand van nemen.

Daarnaast zou het bedrijf werken aan een 12 inch-MacBook die op een ARM-chip draait. De 12 inch-MacBook is al jarenlang niet bijgewerkt door Apple; mogelijk overweegt het bedrijf een nieuwe kleine variant op de markt te brengen.

Een ander opvallend detail is de gamingcontroller waar het bedrijf uit Cupertino aan zou werken. Met de komst van gamingdienst Apple Arcade is Apple officieel een onderdeel van de gamingindustrie geworden, maar werken controllers van PlayStation en Xbox nu het beste op je iPad en iPhone. Dat Apple vroeg of laat met een eigen alternatief komt is dus niet heel gek.

Meerdere andere geruchten onderstreept

Naast deze nieuwe geruchten onderschrijft het account ook een aantal producten waar we al vaker van hebben gehoord. Zo bevestigt hij op basis van zijn eigen bronnen dat Apple aan een derde generatie AirPods werkt, een nieuwe 13 inch-MacBook Pro en iMac, nieuwe goedkope iPad met een A12-chip, kleinere HomePod, nieuwe Apple TV en eigen draadloze oplader.

Ook stelt hij dat Apple dit najaar vier nieuwe iPhones uitbrengt met een A14-chip en ondersteuning voor 5G. Deze iPhones zouden mogelijk een 120Hz-scherm krijgen, wat voor vloeiendere animaties en een hogere reactiesnelheid zorgt.

Het account had het in maart ook al over de Apple-koptelefoon, waar we vorige week via een andere bron een nieuw gerucht over ontvingen. Ook wisten we dankzij dit account dat Apple een iPhone SE 2020 uit zou brengen in drie kleuren, in april 2020. Ook had de lekker als eerste informatie over de iPad Pro 2020.

