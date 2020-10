‘iPad Air 2020 ruim 40 procent sneller dan voorganger’

De iPad Air 2020 ligt binnenkort in de winkel. Uit gelekte testresultaten blijkt dat de nieuwe tablet beduidend sneller is dan zijn voorganger. Het verschil zou ruim 40 procent bedragen.

‘Nieuwe iPad Air flink sneller’

De bekende lekker Ice Universe publiceerde testresultaten van iemand die de iPad Air 2020 al in handen zegt te hebben. Daaruit blijkt dat het apparaat 42 procent sneller is dan de iPad Air 2019 in single-core taken en maar liefst 48 procent sneller tijdens multi-core processen. Dat laatste betekent dat je meer dingen tegelijk kunt doen op je iPad zonder dat hij hapert.

Het verschil zit in de gloednieuwe A14-chip, die Apple presenteerde tijdens de keynote in September. Tijdens dat evenement zagen we ook een nieuwe gewone iPad, de Apple Watch Series 6 en de Apple Watch SE.

De A12 in de vorige iPad Air is twee generaties ouder dan de A14 en dus behoorlijk trager. Uit de testresultaten blijkt verder dat de iPad Air 2020 4GB RAM krijgt. De iPad Air 2019 moest het doen met 3GB. De iPad Pro 2020 modellen steken er overigens nog iets bovenuit. Deze tablets hebben allemaal 6GB werkgeheugen.

De iPad Air 2020 lijkt dus een enorme upgrade te worden ten opzichte van de iPad Air 2019. Het apparaat is niet alleen veel sneller dan zijn voorganger, maar heeft ook een gloednieuw ontwerp. Door de dunnere schermranden lijkt de iPad Air nu als twee druppels water op de iPad Pro. Het display is bovendien gegroeid van 10,5 inch naar 10,9 inch. De nieuwe Air heeft daarnaast stereospeakers, een Usb-c poort en Touch ID in de aan-uitknop.

Aan al dat moois hangt wel een prijskaartje. Het instapmodel van de iPad Air 2020 met 64GB opslagruimte is met 669 euro precies honderd euro duurder dan zijn voorganger.

Ook iPhone 12 wordt flink sneller

De A14-processor zit ook in de nieuwe iPhone 12, die Apple hoogstwaarschijnlijk nog deze maand aankondigt. Vergeleken met de A13 in de iPhone 11 lijkt de nieuwe chip 20 procent sneller in single-core taken en 28 procent rapper in multi-core processen.

Houd hierbij wel een slag om de arm, want Apple zou een krachtigere variant van de A14 kunnen gebruiken voor de iPhone 12. Bovendien lijken de Pro-modellen meer RAM te krijgen dan de iPad Air 2020. Hoe groot het verschil tussen de iPhone 12 en de iPhone 11 precies is, moeten we dus nog even afwachten.

