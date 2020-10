Review round-up: zo scoort de iPad Air 2020 bij internationale media

De eerste reviews van de iPad Air 2020 zijn online verschenen. In deze round-up zetten we de (lovende) beoordelingen van de nieuwe high-end iPad op een rijtje.

Review round-up van de iPad Air 2020

Tijdens het september-event onthulde Apple de vierde generatie van de iPad Air. De iPad Air 2020 heeft een compleet nieuw design gekregen en leent de beste kenmerken van de iPad Pro 2020, terwijl de prijs honderden euro lager ligt. De eerste geluiden van de nieuwe tablet klinken dan ook zeer positief. In deze round-up vatten we de eerste indrukken van buitenlandse media samen.

The Verge

Hoewel de iPad Air duurder is dan het instapmodel van dit jaar, is dit de tablet die je moet hebben, vindt The Verge. De iPad Air is volgens de website de beste tablet voor de meeste mensen. Door het grotere en betere scherm en de snelle processor is de iPad Air 2020 een flinke stap vooruit, waardoor de tablet dichter bij de het Pro-model komt dan ooit.

Volgens The Verge is het wel even wennen om Touch ID in de aan/uit-knop te hebben. Ook vindt de website het een nadeel dat de prijs omhoog is gegaan ten opzichte van vorig jaar. Bovendien zorgt één trede hoger wat betreft opslagruimte ook voor een grote stap in de prijs. Dat is jammer, maar met de iPad Air 2020 kun je wel nog heel wat jaren vooruit.

→ Lees de volledige review van The Verge

Engadget

Ook Engadget is lovend over de iPad Air, met name over de snelle prestaties. Ook de accuduur vindt de website een pluspunt. Door de verbeteringen in specificaties en features komt de iPad Air zo dichtbij de duurdere iPad Pro, dat het volgens de website de beste iPad is voor de meesten. Engadget beweert zelfs dat het Apples beste tablet is voor zijn prijs.

Een nadeel is dat er nog steeds geen Face ID in de iPad Air 2020 zit, vindt de website. Ook zijn er maar twee speakers. Als je de Air 2020 ter vervanging van een laptop gaat gebruiken, wordt de tablet wel flink aan de prijs, stelt Engadget.

→ Lees de volledige eerste indruk van Engadget

CNET

Volgens CNET is de iPad Air ook één van de beste tablets op de markt. Je kunt de Air 2020 zien als een goedkopere iPad Pro, of als een luxe tablet voor dagelijks gebruik. De iPad Air is naar de mening van CNET eigenlijk even goed als de iPad Pro, zonder de functies die je waarschijnlijk niet nodig hebt en niet gebruikt.

Toch vindt de website ook de prijs vooral een doorn in het oog. De instap-iPad van dit jaar, de iPad 2020, is volgens CNET nog steeds de beste deal en daarom de beste keuze voor de meeste mensen. Maar als je het geld ervoor over hebt, raadt CNET de Air 2020 zeker aan.

→ Lees de complete review van CNET

TechCrunch

De iPad Air steelt alle goede functies van de iPad Pro, waardoor het de beste tablet is die Apple momenteel verkoopt, vindt TechCrunch. De Air is volgens de website dan ook een echte aanrader. De tablet is mooi ontworpen en echt een lichtgewicht, waardoor de iPad Air zijn naam eer aan doet.

Ook TechCrunch vindt net als The Verge dat de Touch ID in de powerknop nogal wennen is. De knop herkent je vingerafdruk niet altijd even goed, maar zodra deze geregistreerd is werkt het uitstekend. De camera is ‘gewoon prima’, maar omdat de meeste Apple-gebruikers niet of nauwelijks foto’s maken met hun iPad is dat geen probleem.

Wil je een tablet naast je MacBook of pc, dan is dit de beste tablet om te kopen. Wil je een vervanging van je laptop, dan kun je toch het beste voor de iPad Pro gaan of wachten op de opvolger van de Pro, aldus TechCrunch.

→ Lees de meer over de eerste indruk van TechCrunch

Forbes

Nieuwssite Forbes heeft de iPad Air 2020 ook getest en is net als de anderen lovend over de tablet. Volgens Forbes is de iPad 2020 al het beste instapmodel dat Apple ooit heeft gehad, en de iPad Air 2020 doet daar nog een schepje bovenop. Forbes vindt de Air voor zijn prijs een betere deal dan de iPad Pro 2020, terwijl de Air ook veel functies van de Pro in huis heeft.

Bovendien heeft de Air een betere processor en is het nieuwe Touch ID-systeem een flinke verbetering. Tenzij je specifieke functies van de Pro mist, is de Air de beste keuze. De website vindt de iPad Air zelfs de beste tablet ooit.

→ Lees de volledige review van Forbes

CNBC

Als je een iPad zoekt die je kunt gebruiken voor je werk, inclusief de optie om goed te kunnen videobellen en af en toe mee te typen, dan is de Air een uitstekende keuze, vindt CNBC. Gebruik je een iPad alleen maar om het nieuws te lezen en muziek te luisteren, dan heb je genoeg aan de ‘gewone’ iPad 2020, stelt de website.

De iPad Air 2020 is een mooi tussenmodel als je meer wil dan de basisfuncties van het instapmodel. De Air heeft een mooier scherm, betere camera en krachtigere speakers. Bovendien is het handig dat de Air ondersteuning biedt voor de Apple Pencil 2 en een toetsenbord, in tegenstelling tot het instapmodel. Het scherm van de Pro heeft bijvoorbeeld wel een hogere ververssnelheid dan de Air, maar dat zullen de meeste mensen niet missen.

→ Lees de complete beoordeling van CNBC