Hoewel de iPad Air 2020 al in september werd aangekondigd, ligt hij nog steeds niet in de winkels. Nu promotiemateriaal in winkels gearriveerd zou zijn, lijkt de release dichterbij te komen.

Lees verder na de advertentie.

iPad Air 2020 releasedatum aanstaande: ‘promotiemateriaal in winkels’

Sinds de onthulling van de iPad Air 2020 staat de releasedatum in de Apple Store op ‘binnenkort’. Destijds zei het bedrijf dat de tablet in de loop van oktober zou verschijnen, wat kan betekenen dat dit nu ieder moment zover is.

De bekende Apple-bron Mark Gurman stelt dat winkels momenteel het promotiemateriaal geleverd krijgen. Dat is meestal het teken dat de release spoedig plaatsvindt. Aangezien het inmiddels oktober is, lijkt de iPad Air 2020 ieder moment uit te komen. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat we tot eind oktober hoeven te wachten om met de nieuwe Air aan de slag te gaan.

Gisteren doken ook al benchmarktests op van de A14-chip, de door Apple ontworpen processor waar de Air 2020 op draait. Omdat dit ook de chip wordt waar de iPhone 12 op gaat draaien, zijn deze tests extra interessant. De resultaten zijn indrukwekkend: de processor maakt de iPad Air 2020 ruim veertig procent sneller dan zijn voorganger, wat veelbelovend klinkt voor de onaangekondigde iPhones.

Ten opzichte van de iPhone 11 zou de iPhone 12 tot twintig procent sneller zijn in single-core taken en tot 28 procent sneller zijn in het uitvoeren van multi-core processen.

Meer weten over de iPad Air?

De iPad Air 2020 is één van de meest indrukwekkende iPad-upgrades in jaren. De tablet stapt over naar een iPad Pro-achtig design met een voorkantvullend scherm. Daardoor ziet de tablet er direct een stuk moderner uit en kun je de tweede generatie Apple Pencil ermee koppelen.

Deze verbeteringen hebben wel een prijskaartje: de iPad Air 2020 is honderd euro duurder dan zijn voorganger. Of de iPhone 12 ook duurder wordt dan de iPhone 11 is nog even afwachten. Om kosten te besparen zou Apple geen gratis EarPods en oplader meer in de doos stoppen. Maar omdat ook de 5G-chip in de telefoons duur zou zijn om te produceren, is het de vraag welk prijskaartje Apple aan zijn vier nieuwe smartphones hangt.