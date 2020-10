Het heeft er alle schijn van dat de nieuwe iPad Air, net als de iPhone 12, vanaf volgende week vrijdag verkrijgbaar is. Mogelijk kun je de kersverse Apple-tablet vanmiddag al vooruitbestellen.

‘iPad Air 2020 releasedatum is volgende week’

Het kan bijna niet anders dat de nieuwe iPad Air gelijktijdig met de iPhone 12 in de verkoop gaat. Alle neuzen wijzen namelijk dezelfde kant op. Eerder gingen er al geruchten dat de nieuwe Air volgende week vrijdag (23 oktober) in de winkels zou liggen, maar nu is die releasedatum ook bevestigd door de FCC.

De Amerikaanse telecomwaakhond heeft de vierde generatie iPad Air namelijk goedgekeurd voor verkoop, zo blijkt uit de registers. Meestal betekent zo’n FCC-goedkeuring maar één ding: dat het apparaat heel spoedig verkrijgbaar is.

Het FCC-document

Tel daarbij op dat meerdere prominente insiders, waaronder Apple-journalisten Mark Gurman en Jon Prosser, afgelopen week beweerd hebben dat de iPad Air 2020 releasedatum samenvalt met de start van de iPhone 12-verkoop, en het plaatje lijkt compleet.

Vanmiddag om 14:00 uur begint de pre-order van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Mogelijk kun je vanaf dan ook de nieuwe Air vooruitbestellen. Indien dit zo is, werken we dit bericht uiteraard bij. Ga je de nieuwe Apple-telefoons vooruitbestellen? Bereid je dan goed voor met onze iPhone 12 pre-ordertips om niet naast het net te vissen!

Nieuwe iPad Air heeft de primeur

De vierde generatie iPad Air werd vorige maand al aangekondigd, maar Apple houdt wat betreft verkrijgbaarheid de lippen tot nog toe stijf op elkaar. Volgens meerdere insiders, waaronder Prosser, doet Apple dit omdat de tablet gebruikmaakt van dezelfde processor als de iPhone 12-telefoons, namelijk de A14 Bionic.

Normaal gesproken gaat de iPhone er altijd met de primeur van een nieuwe chip vandoor, maar 2020 is ook voor Apple een vreemd jaar. Het bedrijf onthulde daarom in september nieuwe iPads en Apple Watches: de nieuwe iPhones werd afgelopen week onthuld. Door de releasedatum van de iPad Air 2020 en iPhone 12 op hetzelfde moment te plannen, lanceert de A14 Bionic-processor op hetzelfde moment.