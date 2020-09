Naast de iPhone 12 en Apple Watch Series 6 brengt Apple dit najaar minstens nog drie producten uit: de iPad Air (2020), een goedkopere HomePod en de AirPods Studio-hoofdtelefoon.

‘Release van iPad Air (2020), HomePod en AirPods Studio aanstaande’

Dat schrijft het doorgaans betrouwbare Bloomberg. Volgens Apple-journalist Mark Gurman brengt het bedrijf dit najaar meerdere nieuwe producten uit. Naast de iPhone 12 en Apple Watch 6 zouden ook de iPad Air en HomePod spoedig een opvolger krijgen.

De huidige HomePod

Laatstgenoemde is volgens Bloomberg een kleinere en goedkopere versie van de originele Apple-speaker. Gurman noemt geen specifieke prijzen, maar de huidige HomePod kostte bij release 349 dollar. Op de achtergrond zou Apple de ontwikkelteams van Apple TV en HomePod bij elkaar hebben gevoegd. Hierdoor denkt Gurman dat de kleine, betaalbare HomePod meer ‘smart home’-functies krijgt.

Daarnaast komt er een nieuwe iPad Air aan. Deze gaat qua design de iPad Pro achteraan en heeft volgens Gurman een voorkantvullend scherm met dunne randen. Ook denkt de Apple-insider dat het bedrijf later dit jaar een hoogwaardige over-ear hoofdtelefoon uitbrengt, oftewel de eerder gelekte AirPods Studio.

Conceptafbeelding van de iPad Air (2020).

Ook claimt de zakelijke nieuwsoutlet dat de iPhone 12 5G ondersteunt. Bloomberg denkt dat Apple zo’n 75 miljoen exemplaren van de nieuwe iPhone laat maken die allemaal met de opvolger van 4G overweg kunnen. Men liet ongeveer evenveel exemplaren van de iPhone 11-serie maken, dus de wereldwijde coronacrisis heeft volgens de website geen invloed op de vraag naar nieuwe Apple-telefoons.

Wanneer zijn de aankondigingen?

Bloomberg schrijft alleen dat de nieuwe Apple-producten eraan komen, maar niet wanneer. Mogelijk vinden de aankondigingen over anderhalve maand plaats. Volgens de Japanse website Mac Otakara is het jaarlijkse Apple-event ditmaal namelijk niet in september, maar in oktober.

Hoe dan ook, het belooft een gigantisch druk najaar voor Apple te worden. Naast vier nieuwe smartphones – de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini – brengt het bedrijf volgens geruchten ook de AirTag en een nieuwe Apple Watch uit. Houd iPhoned in de gaten om op de hoogte te blijven van alle aankondigingen via onze app of nieuwsbrief.