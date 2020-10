Deze vrijdag kun je niet alleen de iPhone 12 vooruitbestellen, maar ook de vernieuwde iPad Air aan je winkelmandje toevoegen. De pre-order van de twee kersverse producten gaat namelijk op dezelfde dag plaatsvinden.

‘Pre-order van iPad Air 2020 en iPhone 12 op dezelfde dag’

Dat claimt Jon Prosser, een bekende Apple-insider die in het verleden bijvoorbeeld de releasedatum van de eerder dit jaar vernieuwde iPhone SE wist te voorspellen. Volgens de Apple-kenner kiest het bedrijf hiervoor omdat de twee producten dezelfde processor hebben. Door de nieuwe iPad Air eerder uit te leveren, kunnen deze klanten al aan de slag met deze A14-chip en dat zou Apple niet willen.

Prosser voegt eraan toe dat de pre-order van de iPhone 12 en iPad Air 2020 op dezelfde dag begint. Vanaf deze dag kun je de producten vooruitbestellen, waarna je ze spoedig thuis ontvangt. Waarschijnlijk gaat de pre-order deze vrijdag (16 oktober) van start. De daadwerkelijke uitlevering vindt dan een week later plaats.

iPad Air had de primeur

De iPad Air 2020 werd afgelopen september aangekondigd, gelijktijdig met de iPad 2020, betaalbare Apple Watch SE en Apple Watch Series 6. Niet alleen het design is flink onder handen genomen, ook onder de motorkap is gesleuteld.

De nieuwe Air draait namelijk op de A14-processor en die chip gaat ook de iPhone 12-telefoons aansturen. De opvolger van de A13, die in de iPhone 11 zit, is niet alleen veel krachtiger, maar ook een stuk energiezuiniger. Normaal gesproken rust Apple iPhones altijd als eerst uit met haar nieuwe processor, maar ditmaal stal de Air dus de show.

Wees erbij vanavond

Vanavond om 19:00 uur komt de geruchtenmolen rondom Apples plannen abrupt tot stilstand. Dan barst namelijk hét iPhone 12-evenement los. De slogan van het evenement (Hi Speed) laat weinig aan de verbeelding over: de nieuwe telefoons beloven een stuk sneller te worden.

De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen. Het lijkt erop dat Apple vier nieuwe smartphones aankondigt: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en de iPhone 12 mini. Daarnaast zou het bedrijf een kleinere versie van de HomePod-speaker introduceren, de vermeende HomePod mini, en een nieuwe draadloze oplader tonen.

