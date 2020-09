Apple heeft de iPad Air 2020 officieel gepresenteerd. De nieuwe tablet is flink verbeterd en van een compleet nieuw design voorzien. In dit artikel vertellen we je alles over de nieuwe iPad Air.

iPad Air 2020 officieel gepresenteerd

Een grote verrassing is de aankondiging van de iPad Air 2020 niet. Meerdere geruchten wezen er al op dat Apple binnenkort een nieuwe iPad Air ging aankondigen en dat moment is nu aangebroken. De nieuwe iPad Air heeft een adviesprijs van 669 euro en is vanaf volgende maand verkrijgbaar.

De nieuwe tablet is krachtiger, heeft een ander design en draait uit de doos op iPadOS 14. De iPad Air draait op de nieuwe A14 Bionic-chip, de meest krachtige processor die Apple ooit heeft gemaakt. De tablet is door een nieuwe gpu ook geschikter om games op te spelen, of augmented reality-toepassingen te gebruiken.

Prijs en release iPad Air (2020)

De iPad Air (2020) heeft een adviesprijs van 669 euro. Daarvoor krijg het model met 64GB aan opslagruimte. De variant met 256GB opslag kost 839 euro. De nieuwe tablet komt in vijf kleuren: spacegrijs, zilver, rosegoud, groen en blauw.

iPad Air (2020, wifi en 64GB): 669 euro

iPad Air (2020, wifi en 256GB): 839 euro

iPad Air (2020, cellular en 64GB): 809 euro

iPad Air (2020, cellular en 256GB): 979 euro

Compleet nieuw design

De belangrijkste vernieuwing is natuurlijk het design. De iPad Air (2020) heeft een groter scherm met veel dunnere randen, waardoor bijna de hele voorkant uit display bestaat. Dit kennen we van de iPad Pro, die ook een randloos scherm heeft. In tegenstelling tot de Pro heeft de nieuwe iPad Air echter geen ProMotion-scherm. Het scherm van de Air is nu 10,9 inch.

Doordat de randen veel dunner zijn, is de homeknop met Touch ID-vingerafdrukscanner verdwenen. De vingerafdrukscanner zit nu aan de bovenkant bij de aan/uit-knop, waardoor je de tablet alsnog snel en veilig kunt ontgrendelen. Face ID is dus niet aanwezig op de nieuwe Air; deze feature blijft voorbehouden aan de iPad Pro’s.

Op de voorkant van de nieuwe iPad Air zit een 7 megapixel-selfiecamera. Omdat de lens beter is, wordt meer licht opgevangen en zien videogesprekken er beter uit. Dat is handig in deze tijd waarin we vooral digitaal met elkaar communiceren.

Op de achterkant zit een 12 megapixel, wat in feite precies dezelfde camera is als bij de iPad Pro. Die maakt ook veel betere foto’s dan de camera van de vorige iPad Air. Het apparaat draait standaard op iPadOS 14, de grote update die vanaf morgen (16 september) te downloaden is.

Usb-c, snelladen en meer

Ook nieuw is dat de iPad Air (2020) een usb-c-poort heeft in plaats van een Lightning-aansluiting. Hierdoor is de nieuwe Air weer een stukje moderner en kun je de tablet aansluiten op een extern scherm. Ook ondersteunt de iPad Air nu standaard snelladen via usb-c (met 20 Watt) en de tweede generatie Apple Pencil.

Het tekenpennetje kun je nu draadloos met een iPad koppelen, zodat je hem niet meer in de onderkant hoeft te steken. Ook voor opladen is dit niet meer nodig: voortaan klik je de Pencil magnetisch aan de zijkant van de iPad Pro.

