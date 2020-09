iPad Air 2020 concept: nieuw design, Touch ID in vergrendelknop en meer

De iPad Air 2020 die dit najaar verschijnt belooft een grote stap voor de Air te worden, en de iPad waar mensen op gewacht hebben die de iPad Pro te duur vonden. Dit concept laat goed zien waarom.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad Air 2020 concept toont nieuw design

De afgelopen maanden hebben we al heel wat geruchten over de iPad Air 2020 voorbij zien komen. Die kwamen allemaal samen in een verslag van Bloomberg deze week, waaruit bleek dat Apple op het punt staat om deze tablet te onthullen.









De nieuwe iPad Air introduceert een nieuw design dat het meest doet denken aan dat van de iPad Pro 2018. De tablet krijgt een voorkantvullend scherm zonder traditionele homeknop.

Daardoor worden de schermranden veel smaller en kan ook het schermformaat groeien. Om kosten te besparen zou Apple geen prijzige Face ID-camera in de iPad stoppen, maar voor het eerst een Touch ID-vingerafdrukscanner in een knop op de zijkant verwerken.

Voor het eerst Touch ID op een andere plek

Het is voor het eerst dat een iPhone of iPad een dergelijke Touch ID-knop krijgt. In het concept van Svetapple in dit artikel zijn deze verbeteringen in beeld gebracht. De vingerafdrukscanner zit in de vergrendelknop op de bovenkant, zodat je de tablet tegelijk uit de slaapstand haalt en ontgrendelt.

Geen flitser, wel usb-c in plaats van Lightning

Ook te zien in het iPad Air 2020-concept is de enkele cameralens op de achterkant zonder flitser. De vorige iPad Air moest het ook zonder flitser doen, dus het is aannemelijk dat Apple ook dit jaar op deze manier wat geld bespaart. Aan de onderkant van de nieuwe iPad is een usb-c-aansluiting te vinden, waarmee je de tablet gemakkelijk op andere accessoires kunt aansluiten.

Naar verwachting verschijnt de iPad Air 2020 in september of oktober. Naast een nieuwe iPad verwachten we ook nog vier nieuwe iPhones, een Apple Watch en een MacBook. Deze nieuwe iPad zal op iPadOS 14 draaien, in onderstaande video laten we zien wat er allemaal nieuw is.