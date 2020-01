Gerucht: Apple werkt aan iPad met hogere 5G-snelheid

Apple werkt op dit moment aan de eerste iPad met 5G, aldus een twijfelachtige bron. De tablet zou een versie van de nieuwe internetstandaard krijgen die met name in dichtbevolkte gebieden uitblinkt.

‘Apple werkt aan iPad met 5G’

Het gerucht komt van DigiTimes, dat zegt te hebben gesproken met een bron in de productieketen van Apple. De iPhone-maker gaat volgens de Taiwanese website met Advanced Semiconductor Engineering in zee. De nog onbekende iPad krijgt volgens DigiTimes mmWave-techniek.

Deze vorm van 5G is met name handig in dichtbevolkte gebieden zoals steden. Dit onderdeel blinkt namelijk uit in snelheid op korte afstanden. Jammer genoeg maken de Taiwanezen niet duidelijk wat voor iPad de techniek gaat krijgen. Ook over een releasedatum worden we niets wijzer.

Het staat echter zo goed als vast dat het hier om een nieuwe iPad Pro gaat. Doorgaans krijgt de meest dure uitvoering nieuwe functies als eerst. Bovendien stellen gebruikers van deze tablets hogere eisen aan producten. Het is daarom onlogisch dat bijvoorbeeld de iPad Air direct met mmWave uitgerust zou worden.



Apple en 5G

Doorgaans krijgen iPhones nieuwe functies eerder dan iPads. Het is daarom op het eerste gezicht gek dat Apple dit beleid nu niet zou opvolgen. Maar, in 2012 vond eenzelfde situatie plaats. In maart van dat jaar werd namelijk de derde generatie iPad met lte uitgebracht, terwijl de iPhone 5 pas in september volgde. Mogelijk krijgt de iPad dus ook als eerst 5G.

Het is bij lange na niet de eerste keer dat Apple schijnbaar met 5G in de weer is. Begin vorig jaar werd bijvoorbeeld gespeculeerd dat de eerste 5G-iPhone vertraging had opgelopen, en pas in 2021 zou verschijnen. Andere bronnen claimen juist dat de eerstvolgende generatie, de 2020 iPhone, al over de nieuwe internetsnelheid beschikt. Ook zou Apple in de tweede helft van dit jaar 5G-MacBooks op de markt willen brengen.