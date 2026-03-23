iPad 2026 komt sneller dan je denkt (en krijgt een heel belangrijke upgrade)

Apple zou begin maart al een nieuwe iPad presenteren – dat is niet gebeurd, maar er komt nog steeds een upgrade in de eerste helft van 2026.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad 2026 krijgt een belangrijke upgrade

Tijdens de productaankondigingen van Apple begin maart, verwachtten we eigenlijk ook al een upgrade van de goedkoopste iPad van Apple. Tegelijkertijd met de iPad Air, de MacBook Neo en de andere vernieuwde MacBook-modellen. Dit bleek echter niet het geval te zijn.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg ligt de iPad 2026 echter nog steeds op schema om relatief snel op de markt te komen. In de nieuwste versie van zijn nieuwsbrief Power On geeft hij aan dat we de goedkoopste iPad van Apple tijdens de releasecyclus van iOS 26.4 kunnen verwachten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat geeft geen exacte moment aan, maar aangezien iOS 26.4 vorige week al het stadium van Release Candidate heeft bereikt, verwachten we de uiteindelijke update zo’n beetje tegen het einde van maart. Dat betekent dat de lancering van de nieuwe iPad waarschijnlijk ergens in de loop van april plaatsvindt. Het zou eventueel ook nog mei kunnen worden, maar later vermoedelijk niet.

Dit kun je verwachten

Het huidige basismodel van de iPad draait op de A16-chip uit de iPhone 14 Pro-serie. De iPad 2026 krijgt waarschijnlijk een upgrade naar de A18-chip, die we kennen van de iPhone 16-serie. Dat levert een aanzienlijke prestatieverbetering op, maar nog belangrijker: het zorgt voor ondersteuning van Apple Intelligence.

Apple introduceert mogelijk ook zijn eigen C1-modem en N1-netwerkchip in de budget-iPad, hoewel de geruchten daarover niet erg concreet zijn. Het gaat dus vooral om de overstap van de A16-chip naar de A18-chip.

MacBook Neo

De nieuwe MacBook Neo heeft een behoorlijk grote tekortkoming van de standaard iPad aan het licht gebracht. Als je het Magic Keyboard Folio samen met de standaard iPad koopt, ben je in totaal 688 euro kwijt. Dat is maar 11 euro minder dan wat je momenteel voor de MacBook Neo betaalt. Hopelijk gaat Apple daar iets aan veranderen met de upgrade naar de iPad 2026.