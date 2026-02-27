Apple’s iPad 2026 wordt waarschijnlijk geen volledig nieuw model, maar krijgt wel leuke upgrades. Dit kun je verwachten.

Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies van de iPad 2026

Het lijkt erop dat Apple binnenkort een nieuwe instap-iPad gaat onthullen. Verwacht geen compleet nieuw uiterlijk, want volgens de geruchten blijft het ontwerp grotendeels zoals we dat nu al kennen.

Nieuwe, snellere chip

Waar je de grootste verandering wél gaat merken, is onder de motorkap. De iPad 2026 krijgt een nieuwere chip, waardoor apps sneller openen en alles net wat soepeler aanvoelt. Dat is vooral fijn als je veel wisselt tussen apps, videobelt, of je iPad gebruikt voor school en vrije tijd.

Deze nieuwe chip zorgt er ook voor dat de reguliere iPad nu ondersteuning krijgt voor Apple Intelligence. Je krijgt daarmee toegang tot allerlei handige nieuwe functies op je tablet. Denk aan het maken van samenvattingen van lange teksten of het maken van nieuwe emoji’s.

Betere wifi en bluetooth

Apple heeft dit jaar de iPhone 17-modellen voor het eerst een eigen wifi- en bluetoothchip gegeven. Deze N1-chip zit inmiddels ook in de iPad Pro. En misschien komt deze chip ook naar de goedkope iPad 2026.

De N1 ondersteunt modernere draadloze technieken, waaronder wifi 7 en bluetooth 6. Ook heeft hij Thread aan boord, wat handig is voor slimme apparaten in huis die met elkaar moeten samenwerken.

De huidige instap-iPad is nog beperkt tot wifi 6. Als de volgende iPad wél wifi 7 krijgt, kan verbinding maken met snellere netwerken. En bluetooth 6 zou ook een stap vooruit zijn ten opzichte van de huidige bluetooth-versie.

Apple maakt inmiddels ook zijn eigen modemchips, C1 en C1X genaamd. Die gebruikt het bedrijf sinds 2025 al in sommige iPhones en iPads, en het is goed mogelijk dat de volgende iPad (de versie met mobiel internet) zo’n Apple-modem krijgt.

Het voordeel daarvan is vooral het effect op de batterijduur. Volgens tests zijn Apple’s modems zuiniger dan de modems van Qualcomm, terwijl de snelheid en prestaties ongeveer vergelijkbaar blijven.

iPad 2026 prijzen

Over de prijs zijn er geen duidelijke signalen dat die omhoog gaat. Dus die zal hetzelfde blijven als de iPad 2025. De adviesprijs was toen bij de introductie 409 euro.

Over de prijs zijn er geen duidelijke signalen dat die omhoog gaat. Dus die zal hetzelfde blijven als de iPad 2025. De adviesprijs was toen bij de introductie 409 euro.