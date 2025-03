Apple onthult iPad 2025 (met nieuwe chip en meer opslagruimte)

Apple heeft de iPad 2025 aangekondigd! De tablet ziet er niet anders uit dan zijn voorganger, maar heeft wel wat upgrades. Dit moet je weten.

iPad 2025

Er is een nieuwe iPad onthuld! Naast de iPad Air 2025 heeft Apple de iPad 2025 officieel aangekondigd. Het is voor het eerst sinds 2022 dat het instapmodel van de tablet een update krijgt. Apple heeft de elfde generatie van de iPad voorzien van een krachtige nieuwe chip. De tablet draait op de A16-chip.

Dat is een groot verschil met de tiende generatie van de iPad, die nog draait op de A14 Bionic-chip. De elfde generatie van de tablet is met de nieuwe chip veel sneller en krachtiger. Vergeleken met de vorige generatie is de vernieuwde iPad met A16 bijna 30 procent sneller. Daarnaast is de hoeveelheid opslagruimte van de iPad nu verdubbeld: de voorganger had minimaal 64 GB, de nieuwe iPad 11 heeft minimaal 128 GB.

Release van de iPad 2025

De iPad 2025 ziet er vrijwel hetzelfde uit als de iPad 2022 en je hebt de keuze uit de kleuren blauw, roze, geel en zilver. De elfde generatie van de iPad is nog niet in de winkels verkrijgbaar, maar de pre-order begint vandaag. Dat betekent dat je de tablet dan op 12 maart in huis hebt.

Ben je van plan om de elfde generatie van de iPad te halen? Dan hebben we goed nieuws, want Apple heeft de prijs van de reguliere iPad nog goedkoper gemaakt. Het apparaat heeft een startprijs van 409 euro. Kies je voor de uitvoering met Cellular? Dan betaal je 579 euro voor de iPad. Wil je meer weten over de nieuwe tablet? Lees dan hier alles over de goedkoopste iPad in jaren!