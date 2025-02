Volgens geruchten komt er heel snel een nieuwe versie van de reguliere iPad aan. Dit is de verwachte release van de iPad 2025!

iPad 2025 verschijnt binnenkort – dit is de verwachte release

Geruchten zeggen dat de iPhone 16E (of de iPhone SE 2025) er binnenkort aan zit te komen. Maar doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman had nog meer te vertellen. Hij zegt namelijk dat de voorraden van de iPad Air en MacBook Air wereldwijd aan het slinken zijn.

Dat is meestal een duidelijke hint dat er nog meer nieuwe Apple-producten in de pijplijn zitten. De nieuwe iPad Air en MacBook Air krijgen dan waarschijnlijk de splinternieuwe M4-chip onder de motorkap. Maar het kan ook nog zijn dat de iPad Air een M3-chip gaat krijgen. Verder blijven grote veranderingen in design of hardware voor deze devices dit jaar uit.

iPad 2025 krijgt snellere chip

Maar er is nog een oude bekende die al langer op een update wacht: de reguliere iPad. De iPad 11 (of iPad 2025), krijgt volgens geruchten geen spectaculaire nieuwe features, maar wel een snellere chip.

Mogelijk gaat het om de A17 Pro, dezelfde chip als in de iPad mini 2024. Maar het zou ook een A18-chip kunnen worden. En hier wordt het leuk: met deze chip zou Apple’s instap-iPad ook ondersteuning krijgen voor Apple Intelligence. Dat maakt het de budget-iPad zeker interessant als je op zoek bent naar een betaalbare iPad met de slimme AI-functies.

Er kleeft hier wel een kanttekening aan. Het is nog even wachten tot we hier ook deze AI-functies kunnen gebruiken. Apple heeft aangegeven dat vanaf April 2025 Apple Intelligence hier ook beschikbaar komt. Maar waarschijnlijk moet je dan wel eerst je device op de Engelse taal instellen.

Geen groot event dit keer

Verwacht trouwens geen grootse Apple-presentatie voor deze nieuwe producten. Volgens Bloomberg zal Apple de nieuwe producten stilletjes introduceren via de website en persberichten. Dat deden ze de afgelopen jaren al vaker, gevolgd door een korte video waarin de nieuwe apparaten worden gepresenteerd.