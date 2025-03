Tegen alle verwachtingen in heeft de iPad 2025 een belangrijke functie niet gekregen. Maar stiekem is dat niet zo heel erg. Dit is waarom.

iPad 2025 mist een belangrijke functie (maar dat is niet zo heel erg)

De iPad 2025 (€ 409,-) is een kleine upgrade in vergelijking met de iPad 2022. Van de buitenkant lijken beide iPads zelfs als twee druppels water op elkaar. De aanpassingen zitten dus vooral onder de motorkap, maar ook dat valt een beetje tegen.

De grootste verandering is de nieuwe chip. Waar de iPad 2022 het nog met een A14 chip moest doen, heeft de iPad 2025 een A16 chip gekregen. Dit is vrijwel dezelfde chip als die in de iPhone 14 Pro Max.

(Geen) Apple Intelligence

Maar als je een beetje op de hoogte bent van Apple’s nieuwe functies voor iOS, weet je dat Apple veel verwacht van Apple Intelligence. Dit is Apple’s versie van kunstmatig intelligentie (AI) op hun apparaten.

Apple Intelligence is in een aantal landen al beschikbaar op iPhone 15 Pro of nieuwer. De iPhone 14 Pro Max heeft echter geen ondersteuning voor AI. Dat betekent dat ook de iPad 2025 deze functie niet krijgt. Dat is jammer, maar eigenlijk is het (op dit moment) niet zo heel erg.

Apple Intelligence is namelijk nu niet beschikbaar in Nederland. Apple heeft wel aangegeven dat de functie in april hier ook te gebruiken is, maar dan moet je de iPad (of iPhone) naar het Engels zetten.

De volledige ondersteuning voor Apple Intelligence komt dan waarschijnlijk pas ergens in 2026 (of later). Maar waarschijnlijk zijn dan niet eens alle functies beschikbaar. Dat zal nog wel wat langer op zich laten wachten.

iPad mét Apple Intelligence

