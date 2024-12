We moeten er nog even op wachten, maar in 2025 verschijnt er een nieuwe reguliere iPad met een paar toffe nieuwe features. Dit zijn ze!

Deze drie features komen naar de iPad 2025

De meest recente, reguliere iPad is alweer een paar jaar uit. De tiende generatie iPad had een iets groter 10,5-inch display en kreeg ondersteuning voor usb-c.

Maar de tablet heeft onder de motorkap een A14 Bionic-chip en die chip is inmiddels alweer vier jaar oud. Hoog tijd voor een nieuwe iPad dus! Maar welke nieuwe features gaat de iPad 2025 allemaal krijgen? Dit zijn de drie belangrijkste nieuwe functies!

Apple Intelligence

Net als elk ander nieuw apparaat van Apple gaat de iPad 2025 ondersteuning krijgen voor Apple Intelligence. Het is nog niet bekend welke chip de iPad gaat krijgen, maar dit zal waarschijnlijk de A18-chip worden. Dit is de chip die ook in de iPhone 16 zit. Daarmee krijgt de iPad 2025 een flinke snelheidsboost.

Dat betekent ook dat hiermee een hele reeks van nieuwe functies naar de iPad gaan komen. Denk bijvoorbeeld aan Image Playground, Genmoji, de verbeterde Siri en meer. Apple heeft in een persbericht bevestigd dat Apple Intelligence in april 2025 naar de Europese Unie komt, hopelijk is dat ook de periode dat je de iPad 2025 kunt kopen.

Wifi- en bluetooth-verbeteringen

De iPad 2025 (elfde generatie), krijgt waarschijnlijk ondersteuning voor wifi 6E (en misschien zelfs wifi 7). Daarnaast lijkt ook support voor bluetooth 5.3 naar de nieuwe instaptablet te komen. De iPad 2022 (€ 359,-) moet het nog met wifi 6 en bluetooth 5.2 doen.

Daarnaast bestaat de kans dat Apple hun eigen 5-chip in de cellular versie van de iPad gaat gebruiken. Deze nieuwe chip vervangt die van Qualcomm en verschijnt als het goed is ook in de nieuwe iPhone 17 Air.

Nieuw Magic Keyboard

Apple legt volgens geruchten ook de laatste hand aan een nieuwe budgetversie van het Magic Keyboard voor de iPad. Grote kans dat dit toetsenbord dan ook ondersteuning krijgt voor de iPad 2025.

iPad 2025 release: dit is wanneer de tablet verschijnt

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman kondigt Apple de elfde generatie iPad zo rond de lente van 2025 aan. Volgens hem zal het design verder gelijk blijven, maar hij wordt wel een stuk sneller.

Naast de iPad 2025 zullen volgens Gurman als het goed is ook de iPhone SE 4 en de iPad Air 2025 verschijnen.